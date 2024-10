《遊戲王 昔日精選集》明年登陸Switch、Steam　重溫GB時代決鬥

記者楊智仁/綜合報導

Konami Digital Entertainment Limited 先前宣布,收錄多款 1990 到 2000 年代懷舊《遊戲王》數位遊戲的《遊戲王 YU-GI-OH! EARLY DAYS COLLECTION》將於 2025 年 2 月 27 日在 Nintendo Switch 與 Steam 平台發售。

▼《遊戲王 YU-GI-OH! EARLY DAYS COLLECTION》。(圖/翻攝自konami官網)

紀念《遊戲王》卡牌遊戲問世 25 週年,超過 10 款以上從 1998 年到 2004 年間推出,具代表性《遊戲王》遊戲將在《Yu-Gi-Oh!Early Days Collection》中重現。收錄的完整陣容將在日後公布。另外,Nitntendo Switch 實體版商品中將隨機收錄 Quarter Century Secret Rare 規格加工的「究極完全態・グレート・モス」或「ホーリー・ナイト・ドラゴン」的其中一張卡牌。

目前已公開《Yu-Gi-Oh!Early Days Collection》收錄遊戲:

・Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

・Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

・Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR)

・Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Includes online battles support).

・Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

・Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE)

・Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE)

・Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 JP, 2004 US and EU/GAME BOY ADVANCE)

本商品收錄《Yu-Gi-Oh!Duel Monsters 4:Battle of Great Duelist》線上對戰等特有功能。部分遊戲預計將在發布更新後支援線上對戰。也會在更新後支援上市時尚未開放使用的隨時儲存或載入遊戲進度功能。

經典《遊戲王》數位遊戲優化項目

・支援解鎖所有卡片並釋放隱藏角色:配備了解鎖卡片和釋放當時透過紅外線通訊獲得的隱藏角色的功能。

・快退/快進,輕鬆重置:除了能夠隨時「快退」和「快轉」之外,還支援輕鬆重置。

・當時的產品包裝和說明書都將在數位畫廊中展示:附帶的數位圖庫功能可讓您閲覽《Yu-Gi-Oh!Early Days Collection》中所包含的遊戲包裝外觀及使用手冊。

・此外,遊戲還將支援控制按鈕佈局自訂和背景設定。並計畫支援擴大遊戲範圍的功能,例如解鎖牌組容量和決鬥者等級,以及釋放卡牌使用限制。