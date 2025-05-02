《私人軍事經理》試玩版獲好評　官方稱「劇情只完成40%」

記者黃冠瑋／綜合報導

由KRAFTON旗下工作室5minlab所開發的新作模擬遊戲《私人軍事經理：戰術自動戰鬥》已搶先開放體驗，遊戲採用模擬經營與自動戰鬥玩法，玩家將扮演私人軍事公司老闆帶領團隊完成各種黑暗委託。目前遊戲試玩版榮獲玩家好評，對此官方表示，「劇情只完成40%，預計2026年正式推出」。

▼《私人軍事經理：戰術自動戰鬥》已搶先開放體驗。（圖／翻攝自《私人軍事經理：戰術自動戰鬥》Steam）



《私人軍事經理：戰術自動戰鬥》是一款模擬經營策略遊戲，官方已在1月更新第二版Demo並獲得了極度好評，而此次搶先體驗版將會提供更完整與多樣的內容，像是新的傭兵角色會隨著故事推進陸續登場。遊戲背景講述以1990年代南美洲的虛構地區「科爾迪比亞」為背景，此時冷戰結束政府與地方警察早已腐敗不堪，販毒集團勢力橫行霸道，叛亂勢力已將國家推到內戰邊緣，玩家將化身一家私人軍事執行長，帶領團隊承接各種匿名的黑暗委託並善用底下各種傭兵能力，以此來完成不可能的任務。

此外，特別的是遊戲融合了自動戰鬥元素無需直接操作傭兵，只要根據任務需求為他們購買步槍、衝鋒槍等武器，並制定戰術策略規則，遊戲就會自動執行玩家所下達的命令。

對此官方表示，「目前體驗版故事只完成大約40%，並且如果不喜歡劇情的玩家有另外設計15小時的自由模式，我們也預計在2026年會推出正式版，將會在後續追加完成最後的故事劇情、強化傭兵個性設計以及新增追尋公司聖地的系統等多項新內容」。