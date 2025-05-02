橫尾太郎擔心遊戲開發被AI搶飯碗　50年後淪為「吟遊詩人」

記者黃冠瑋／綜合報導

生成式AI隨著技術進步，於各大創作領域開始廣泛使用，先前知名遊戲開發引擎Unity就有提出AI對遊戲產業開發影響。而近日遊戲製作人橫尾太郎、小高和剛、打越鋼太郎與石井二郎接受日媒專訪發表AI對遊戲產業看法，其中橫尾太郎表示，「擔心AI搶走工作，遊戲開發人員恐會在50年後被當成吟遊詩人」。

▼橫尾太郎、小高和剛、打越鋼太郎與石井二郎四人發表AI對遊戲產業看法。（圖／翻攝自twitter／@famitsu）

根據日媒報導，隨著《百日戰記-最終防衛學園-》於4月24日正式發售後，除了邀請本作開發製作人小高和剛以及打越鋼太郎進行訪談外，還邀約他們彼此的好友也同樣是遊戲開發的石井史郎和橫尾太郎談論遊戲製作資金、工作方式以及遊戲未來。其中提到AI對遊戲產業開發影響。

對此《尼爾：自動人形》總監橫尾太郎表示，「隨著AI科技發展迅速，所有遊戲開發人員恐怕都會失業，50年後會淪為如同吟遊詩人一樣的處境」。他也指出好的AI能創造出奇幻的故事劇情，並且經過訓練甚至能模仿出創作者個性而刻意改變風格的行為，也會根據使用者喜好，產生出不同分支劇情，使得作品更加分層化。打越鋼太郎也同樣認為AI可能會取代開發人員。

不過石井二郎則是發表不同看法，不擔心AI取代他的工作，他覺得AI具備創作能力，並表達了對新型敘事遊戲的期待。另外，小高和剛則是認為即使AI能模仿出創作者的風格，然而也很難真正模仿創作者的行為與思考方式，就好比AI可以生成類似導演大衛．林區的風格劇本，但無法像林區本人那樣，因為想保有獨特性而刻意改變風格。