《柯南》新劇場版掀聖地巡禮熱潮　上千粉絲湧長野天文台

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》上映僅三天，票房便突破 34 億日圓，成為創紀錄的大熱門作品，電影院內外都掀起熱烈話題，故事講述柯南一行人深入調查長野縣雪山發生的雪崩事件背後陰謀的故事。而電影引發「聖地巡禮」熱潮，野邊山國立天文台，自公開以來便有大量粉絲前來，只為親眼見到劇中出現巨大天線，根據外媒報導，周末一天就有破千人湧入足見《柯南》所帶來效應。

▼柯南劇場版人氣不斷升溫。（圖／翻攝自@conan_movie推特）

近年來，劇場版《名偵探柯南》引發的「聖地巡禮」現象持續升溫，粉絲們會攜帶角色周邊，並用與劇中同樣的角度拍照樂在其中。一位約十年前便開始巡禮粉絲分享「像是八丈島，我特別講究拍攝角度，而且我也去了新加坡巡禮。」該兩地正是前面劇場版「黑鐵的魚影、紺青之拳」的拍攝場景。

2024 年上映前作《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》以北海道函館為舞台，當地觀光客人數激增至原本的 1.4 倍。該作品也榮獲了第 15 屆 Location Japan 大賞，表彰其為促進地方活性化所做出的貢獻。劇場版《名偵探柯南》製作人岡田悠平表示，「與其說是我們讓氣氛熱絡起來，不如說是粉絲們帶動了熱潮，看到柯南讓整個日本都變得熱鬧起來，我感到非常開心。」