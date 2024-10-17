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任天堂台北快閃店首曝光超大空間！1:1薩爾達大師之劍、滿滿瑪利歐商品

記者楊智仁／綜合報導

任天堂代理商傑仕登宣布，於10月17日（四）至11月10（日）新光三越台北信義新天地A9店展開的「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」公開販售商品資訊，清晨排隊大約30-40人左右，不過來到10點人潮越來越多近乎要塞滿排隊人龍區，ETtoday也搶先開箱這次快閃店相關內容，跟著以下文章及照片來一探究竟。

▼日本任天堂POP-UP STORE開箱，民眾等候11點入場。（圖／記者李毓康攝）▲ 日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱，民眾一早排隊等候11點入場。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）

「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」販售旗下「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊，商品種類包含來自任天堂官方商店限定商品和授權系列商品。一走進店內就能看到超大空間，右手邊提供多款遊戲試玩並有專人教學，其中也包含最新發售的《超級瑪利歐派對空前盛會》。

▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

緊接著商品販售區滿滿任天堂相關周邊，中間多個小圓柱放著日本限定商品，像是任天堂專屬短T、用精美包裝呈現的瑪利歐模型、薩爾達傳說 海拉魯紋章、害羞幽靈零錢包...，各種生活小物從馬克杯、小包包、不鏽鋼杯、餐具組、收納包、保冷袋、筆電包、收納箱、束口袋、平底鍋、洗髮乳都有，多款超大絨毛娃娃像是超級蘑菇、問號方塊、動物森友會全明星、星之卡比，就連1:1長達105公分的薩爾達大師之劍都完美還原，讓粉絲們在現實中也能重現遊戲內場景。

▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）

「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」活動資訊

【台北場 授權商品快閃店】

日期：2024年10月17日（四）╴11月10（日）
地點：新光三越 台北信義新天地A9店9樓（台北市信義區松壽路9號9樓）

【台南場 授權商品快閃店】

日期：2024年11月19日（二）╴2024年12月8日（日）
地點：新光三越 台南西門新天地5樓（台南市中西區西門路一段658號5樓）

【台中場 授權商品快閃店】

日期：2025年1月3日（五）╴2025年2月2日（日）
地點：新光三越 台中中港店10樓天空劇場（台中市西屯區臺灣大道三段301號10樓）

▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）

來店進行「Nintendo Account簽到」即有機會獲贈原創貼紙

活動期間來店使用Nintendo Account簽到即可獲贈貼紙一張，款式隨機贈送。數量有限，送完即止（每人每日限領一張。本貼紙僅限台北信義新天地 A9 贈送，台南、台中販售會場之「Nintendo Account 簽到」並無贈送原創貼紙。)

什麼是「Nintendo Account簽到」？

登入Nintendo Account後選擇簽到，便會顯示「簽到QR Code」，在店內讓QR Code掃描器掃描「簽到QR Code」即完成簽到。 

▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：任天堂任天堂台北快閃店瑪利歐薩爾達

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