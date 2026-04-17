政策急轉彎！Xbox新執行長承認XGP太貴　剔除《決勝時刻》待評估

記者黃冠瑋／綜合報導
近期關於一份微軟新任CEO Asha Sharma針對公司政策備忘錄遭意外流出，內容中承認Game Pass目前定價對玩家而言過高，下週將進行開會調整，企圖將Game Pass打造成一個更靈活的系統。同時關於近期《決勝時刻》恐將從Game Pass中移除傳聞，也被提及將重新列入評估，此舉再次顛覆了過去前執行長所下達政策。
▼XBOX新執行長認為現在Xbox Game Pass太貴。（圖／翻攝自Getty Images）
對Xbox Game Pass訂閱用戶來說，使用此服務可以定期收到在Xbox主機和Windows PC 上暢玩的各種遊戲，包括微軟及其旗下遊戲開發工作室的首發Game Pass遊戲。而這些遊戲種類也相當豐富，從《最終幻想4》等經典日式角色扮演遊戲，再到《小小書店》等溫馨的獨立遊戲，無疑是減輕了玩家許多荷包。
然而隨著去年10月微軟調漲訂閱價格後，就引起不少玩家哀號，不過近日有消息指出微軟遊戲部門新任CEO Asha Sharma表示有意再次調整價格，根據一份給Xbox員工的內部備忘錄中顯示，Sharma認為短期來看，Game Pass對玩家來說價格過高，因此我們需要一個更合理的性價比方案。一個可能長期解決方案，能將其發展成一個更靈活的系統，但這需要時間進行測試和摸索，因此將於下週與其他Xbox員工進一步討論此事。至於目前尚不清楚 Xbox Game Pass 的價格調整幅度，但基於上述提到還需些許時間，因此任何調整目前不太可能立即實施。
同時先前就有消息傳出，《決勝時刻》可能從 Xbox Game Pass 中移除的傳聞，而隨著Xbox Game Pass 價格有意下調，因此這項決定或許迎來轉機，將重新列入評估考量。另外，以上種種舉動，也被外界認為是新任CEO Asha Sharma作為新官上任的三把火之一，至於成果如何，還有待後續觀察。
???? XB2 NEWS (April 12, '26): New Game Pass tiers?— Jez (@JezCorden) April 12, 2026
It's another week of Xbox and games news, and we're still pouring over the big changes at Xbox. Here's what went down the week ending April 12.
"One thing I've heard recently is that Xbox has reduced margin pressure from the top… pic.twitter.com/EX7OvDcTFT
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