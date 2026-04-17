政策急轉彎！Xbox新執行長承認XGP太貴　剔除《決勝時刻》待評估

記者黃冠瑋／綜合報導

近期關於一份微軟新任CEO Asha Sharma針對公司政策備忘錄遭意外流出，內容中承認Game Pass目前定價對玩家而言過高，下週將進行開會調整，企圖將Game Pass打造成一個更靈活的系統。同時關於近期《決勝時刻》恐將從Game Pass中移除傳聞，也被提及將重新列入評估，此舉再次顛覆了過去前執行長所下達政策。

▼XBOX新執行長認為現在Xbox Game Pass太貴。（圖／翻攝自Getty Images）

對Xbox Game Pass訂閱用戶來說，使用此服務可以定期收到在Xbox主機和Windows PC 上暢玩的各種遊戲，包括微軟及其旗下遊戲開發工作室的首發Game Pass遊戲。而這些遊戲種類也相當豐富，從《最終幻想4》等經典日式角色扮演遊戲，再到《小小書店》等溫馨的獨立遊戲，無疑是減輕了玩家許多荷包。

然而隨著去年10月微軟調漲訂閱價格後，就引起不少玩家哀號，不過近日有消息指出微軟遊戲部門新任CEO Asha Sharma表示有意再次調整價格，根據一份給Xbox員工的內部備忘錄中顯示，Sharma認為短期來看，Game Pass對玩家來說價格過高，因此我們需要一個更合理的性價比方案。一個可能長期解決方案，能將其發展成一個更靈活的系統，但這需要時間進行測試和摸索，因此將於下週與其他Xbox員工進一步討論此事。至於目前尚不清楚 Xbox Game Pass 的價格調整幅度，但基於上述提到還需些許時間，因此任何調整目前不太可能立即實施。

同時先前就有消息傳出，《決勝時刻》可能從 Xbox Game Pass 中移除的傳聞，而隨著Xbox Game Pass 價格有意下調，因此這項決定或許迎來轉機，將重新列入評估考量。另外，以上種種舉動，也被外界認為是新任CEO Asha Sharma作為新官上任的三把火之一，至於成果如何，還有待後續觀察。