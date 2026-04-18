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《Pickmon》陷抄襲爭議「想改名」　去一字遭網狠酸：當我們很傻

記者黃冠瑋／綜合報導

近期一款名為《Pickmon精靈皮可》，由於外觀與玩法疑似模仿《寶可夢》與《幻獸帕魯》、《薩爾達傳說》等款遊戲，再加上疑似抄襲寶可夢粉絲同人作，因而引發社群爭議。沒想到事隔多日，官方竟未致歉並認為都合乎法律，並且還想去掉n字更名為「Pickmos」，讓不少網友忍不住開酸，「當我們全是傻子」。

▼《Pickmon》陷抄襲爭議「想改名」。（圖／翻攝自X／@PickMon_UK）

▲▼《Pickmon》陷抄襲爭議「想改名」。（圖／翻攝自X／@PickMon_UK）

關於《Pickmon》（現已更名Pickmos）抄襲爭議，其實是從官方介紹中，描述這是一款結合開放世界、生存建造與怪物培養的作品。乍聽之下或許就會感到非常熟悉，跟《幻獸帕魯》極其類似，但令所有玩家第一時間感到傻眼的是，在官方所釋出的宣傳圖中，可以看到疑似噴火龍加《薩爾達》主角林克的結合，其他怪物也只是將《寶可夢》重新換皮後的設計，像是路卡利歐、雷丘等。後續更是被爆出封面疑似大竺葵造型，是抄襲自創作者el.psy.fake所繪的「大竺葵Mega進化」同人版，事件曝光後，隨即便引起許多玩家呼籲任天堂聘請律師起訴《Pickmon》的開發商PocketGame。

對此，PocketGame則針對大竺葵圖抄襲一事表示，「我們的設計都是由專業團隊負責，在管理所有商標申請事宜中，我們的團隊都是在美國專利商標局（USPTO）資料庫進行檢索」。後續更是發表聲明，「親愛的玩家們，自開發之初，我們就致力於打造一個獨特而深刻的生態世界。為了更好地與我們的品牌形象和世界觀保持一致，我們正式宣布將遊戲名稱由《Pickmon》更改為《Pickmos》」，而「-mos」象徵著一個更完整的生態系(Ecosystem)與宇宙觀(Cosmos)，這個名字蘊含著更強大的力量，更能承載我們為玩家打造的奇幻冒險。

至於其他遊戲方面則都未做更改，因此如此霧裡看花操作，再度引起大量網友砲轟，「還是把遊戲都刪了，永遠別再出現」、「你們抄襲了許多藝術家的設計，真當我們全是傻子」、「根本毫無創意與特色，以前已經覺得《幻獸帕魯》夠糟糕了，但這款出來讓我徹底改觀」。另外，有消息指出任天堂法務很可能出手，將要準備對該公司提告。

關鍵字：Pickmon精靈皮可寶可夢

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