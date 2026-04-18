微軟要背鍋？Bethesda前高層談離職內幕　無權選擇害他身心俱疲

記者黃冠瑋／綜合報導

Bethesda過去曾開發出不少引人注目遊戲作品，像是《上古卷軸》、《異塵餘生》等，其中最大功臣莫過於兩位元老開發Todd Howard和Pete Hines。然而在2023年Pete Hines卻突然宣布離職退休，讓許多人感到惋惜，不過近期他卻透露內幕，自從被微軟收購後就變了，雖說他仍盡力奉獻，但無權干預使他無奈放手。

▼Bethesda前高層談離職內幕。（圖／翻攝自Bethesda）

根據外媒報導，在過去幾年裡，Bethesda工作室流失了多位關鍵人物，包括Pete Hines，看似2023年光榮退休的他，但其實背後卻隱藏一段令人無奈插曲。Pete Hines最初於1999年加入Bethesda，從此擔任全球行銷與傳播資深副總裁，之後晉升為發行主管，因此時常會在採訪中看見他身影。

對此，Hines近日就接受外媒專訪，並首次談到關於過去在Bethesda工作經歷，坦言他其實很早就想離開，他之所以堅持留任這麼久，是因為他堅信公司仍然需要他的存在。然而，隨著時間的推移，微軟收購Bethesda後公司做出的一系列決策，讓他逐漸失去了掌控公司發展方向的權力，讓他認為最終無法繼續履行自己應盡的職責，因此他選擇了在《星空》發布後幾個月離開。雖說他對公司內部規劃抱有遺憾，但他還是很感謝作為多年奮鬥的戰友Todd Howard，在他身心感到崩潰時，伸出援手鼓勵。不過他也坦言現在的 Bethesda已不再真誠、道地，因此他仍對效力24年的老東家未來感到擔憂。