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《鬥陣特攻》閃光「性感翹臀」未改　前總監坦言：十年身材依舊

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪旗下《鬥陣特攻》距離推出已有十年時間，期間許多角色都經歷了無數調整與平衡，而隨著近期新角安燃調整了臉蛋造型，又其中當年關於閃光的翹臀到底有沒有被暴雪「Nerf」話題再度被提及。對此，前製作總監Jeff Kaplan就在近期出面坦言，其實當年從未改變過閃光的臀部，實際上改動僅是姿勢本身。

▼《鬥陣特攻》閃光「性感翹臀」未改。（圖／翻攝自X／@Timbo_Sparx、@retonewgrounds）

▲▼《鬥陣特攻》閃光「性感翹臀」未改。（圖／翻攝自X／@Timbo_Sparx、@retonewgrounds）

《鬥陣特攻》自2016年問世時，作為遊戲封面，以及兼具個人特色女角，剛推出時可說是掀起了一股黃色閃光熱潮，不過後續卻因為官方自己突然分享關於閃光勝利畫面，隨即便遭到大量網友撻伐。原因竟是多數玩家認為官方太過強調她的性感臀部，與這角色性格極為不符，因此隨即美術圖便被官方緊急修改。

然而單純的姿勢調整，或許是在某處宣傳有誤，沒想到竟被聯想成「閃光臀圍遭削弱」，而這波話題也成功帶起玩家間討論，時至今日只要一談起閃光翹臀，玩家間就時不時拿出來調侃。不過近期隨著《The Legend of California》，身為這款遊戲總監也是當年《鬥陣特攻》遊戲總監 Jeff Kaplan則對於此話題，做了首次回應，坦言「我們其實沒有削弱閃光的臀部，它從頭到尾沒有變過，只有姿勢被替換，臀部尺寸也從頭到尾都沒有任何變化」，事情曝光後，又讓這項話題再度掀起熱議。

另外，關於Jeff Kaplan職涯過往，他原以為會一生奉獻在動視暴雪服務直到退休，但後續卻不如預期，由於鬥陣特攻電競聯賽失利，公司當時高層一心只想壓榨賺錢，因此讓他感到心寒，最終不歡而散。

關鍵字：鬥陣特攻暴雪

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