任天堂告《幻獸帕魯》...專家揭關鍵「丟球抓怪」恐侵權

記者楊智仁/綜合報導

《幻獸帕魯 PalWorld》開發商 Pocketpair 上周遭任天堂提告,聲明中強調《幻獸帕魯》侵害多項專利權也引發網友討論。根據外媒報導,有日本專家推測任天堂所提告的侵權行為很可能和「丟球抓帕魯」這個動作有關。

▼《幻獸帕魯》遭任天堂提告。(圖/翻攝自遊戲官網)

《幻獸帕魯》今年初推出時引爆熱潮,銷量突破 3,000 萬套,不過因為玩法相似於寶可夢,當時就有玩家認為,任天堂應該不會對這款遊戲放任不管。9 月 19 日任天堂也正式向地方法院提出侵權訴訟,認為《幻獸帕魯》侵害多項專利權,要求賠償損失,而 Pocketpair 後續的聲明表示,《幻獸帕魯》營運不會有中斷或變更的計劃,一但收到訴狀,將採取必要的應對措施。

根據日本智慧財產權律師栗原潔分析,若撇開造型問題,遊戲系統本身與寶可夢並不太相似,反而更像《方舟:生存進化》等類型開放世界遊戲,如果說共通點大概是「投擲球一樣的物品來捕捉怪物」這應該是侵害專利權關鍵所在。這項專利描述的是:玩家將捕捉道具(如球)投擲給怪物(場景角色)進行捕捉判定,如果成功則玩家可擁有該怪物,並且捕捉成功率可以通過某種指標(數字或顏色、設計等)來顯示,對於想要開發類似於寶可夢的遊戲來說,避開這項專利難度很大,甚至可能在無意識的情況下觸犯此專利。

當然,這些專利是否已經在此次訴訟中被使用,尚無法確定,也有可能使用了其他專利,任天堂或寶可夢公司也可能會使用其他單獨擁有的專利來提起訴訟。

Checking out the actual patents Nintendo is suing Palworld over and I'm screaming.



(this is an official image filed with one of Nintendo's Pokemon patents) pic.twitter.com/3qa6D74uoX