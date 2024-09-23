任天堂告《幻獸帕魯》...專家揭關鍵「丟球抓怪」恐侵權

記者楊智仁／綜合報導

《幻獸帕魯 PalWorld》開發商 Pocketpair 上周遭任天堂提告，聲明中強調《幻獸帕魯》侵害多項專利權也引發網友討論。根據外媒報導，有日本專家推測任天堂所提告的侵權行為很可能和「丟球抓帕魯」這個動作有關。

▼《幻獸帕魯》遭任天堂提告。（圖／翻攝自遊戲官網）

《幻獸帕魯》今年初推出時引爆熱潮，銷量突破 3,000 萬套，不過因為玩法相似於寶可夢，當時就有玩家認為，任天堂應該不會對這款遊戲放任不管。9 月 19 日任天堂也正式向地方法院提出侵權訴訟，認為《幻獸帕魯》侵害多項專利權，要求賠償損失，而 Pocketpair 後續的聲明表示，《幻獸帕魯》營運不會有中斷或變更的計劃，一但收到訴狀，將採取必要的應對措施。

根據日本智慧財產權律師栗原潔分析，若撇開造型問題，遊戲系統本身與寶可夢並不太相似，反而更像《方舟:生存進化》等類型開放世界遊戲，如果說共通點大概是「投擲球一樣的物品來捕捉怪物」這應該是侵害專利權關鍵所在。這項專利描述的是：玩家將捕捉道具（如球）投擲給怪物（場景角色）進行捕捉判定，如果成功則玩家可擁有該怪物，並且捕捉成功率可以通過某種指標（數字或顏色、設計等）來顯示，對於想要開發類似於寶可夢的遊戲來說，避開這項專利難度很大，甚至可能在無意識的情況下觸犯此專利。

當然，這些專利是否已經在此次訴訟中被使用，尚無法確定，也有可能使用了其他專利，任天堂或寶可夢公司也可能會使用其他單獨擁有的專利來提起訴訟。