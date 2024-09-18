PSV經典多人動作遊戲《自由戰爭》推復刻版　荒蕪未來為自由鬥爭

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，曾於2014年在PlayStation®Vita上登場的《自由戰爭》，即將在與Sony Interactive Entertainment的授權合約下，推出復刻版作品《自由戰爭 Remastered》，並預計2025年1月9日於PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™平台，1月10日於STEAM®發售。同步公開可以了解本作世界觀的首支宣傳影片。

【《自由戰爭 Remastered》遊戲簡介】

人類生存之罪為──「100 萬年徒刑」。在資源枯竭荒廢的未來，人類生活在一切都被嚴格管理的超級監控社會中，且必須參加稱為「志願服務」的危險戰鬥，為贏取真正的自由而戰。

【活著即是罪孽】

在資源枯竭的遙遠未來中，活著本身即是一種罪行。玩家將扮演被處以100萬年徒刑的「咎人」，透過危險的戰鬥「志願服務」減少刑期，奪取自由。

【可立體高速戰鬥的「荊棘」】

透過可在立體空間中進行高速戰鬥的「荊棘」支配空間。活用不同荊棘類型所具備的不同特徵，並充分利用地形及敵人，縱橫沙場，所向披靡。

【與看守人型機器人「附屬終端」及夥伴們戰鬥】

若要參加危險的志願服務，夥伴的幫助不可或缺，與負責看守的人型機器人「附屬終端」及夥伴的咎人們一同面對強大的敵人，更支援線上多人協力遊玩。荒廢的世界、巨大的監視都市、強大的敵人、緊湊的戰鬥，玩家將可以體驗更加生動的世界。