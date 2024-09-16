YT破億熱門歌曲小說化！《再見宣言系列 (5) Shotgun All》將推特裝版

記者楊智仁／綜合報導

由VOCALOID音樂創作者Chinozo創作，v flower演唱的超熱門歌曲《再見宣言》，於YouTube上架至今播放次數累積突破1.3億次，由日本輕小說家三月みどり老師執筆、繪師アルセチカ擔綱插畫的改編小說系列銷售已累計35萬冊，台灣角川將於11月在台推出系列作第五彈《再見宣言系列 (5) Shotgun All》。





由創作者Chinozo親自監修，改編成小說及漫畫皆大獲好評，描繪少年少女在戀愛與夢想的夾縫中搖擺不定的青春故事！從恰好相反的兩人相遇那天起，命運的齒輪便開始轉動──《再見宣言系列 (5) Shotgun All》將推出收錄週邊的特裝版以及加購特典，於即日起展開事前限期預購，於台灣角川官網及全台指定通路開放預購至10/2。

「我會稱霸世界，你看著吧，桐谷同學！」《再見宣言系列 (5) Shotgun All》特裝版以粉絲和黑粉都很多的麻煩製造者──美少女七瀨玲奈為主題設計多款限定特典；包含「瞄準夢想✦壓克力鑰匙圈」、與小夥伴們的珍貴場景「珍藏回憶✦圖卡4張」以及「本集小說」全數收錄於「特裝版珍藏書盒」。此外，凡預購或購買特裝版，還可加價購入限定特典「雷射胸章」，搞怪可愛又充滿活力的玲奈周邊精品值得收藏。

《再見宣言系列 (5) Shotgun All》劇情簡介

不擅長人際關係的桐谷翔與美少女七瀨玲奈的故事新篇章登場。怎麼做才能實現夢想呢？沒有天分就不行嗎？高中的最後一年十分特別。跟桐谷同學盡情玩樂，盡情歡笑，最重要的是他也支持我成為好萊塢女演員的夢想，我也下定決心前往美國。因此，我心想一定要實現夢想給他看才來到這裡，不過偶然相遇的維多利亞是一流的好萊塢女演員，她的演技吸引了我的目光。「真正的明星」果然離我還很遙遠啊…。雖然抱持著絕對要追上她的念頭，但果然沒那麼簡單啊……不過，我是絕對不會放棄的《再見宣言系列 (5) Shotgun All》十一月在台正式發售。