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《藥師少女獨語》漫畫家逃稅千萬判緩刑　致歉：繼續創作彌補大家

記者楊智仁／綜合報導

上半年人氣相當高的日本動畫《藥師少女的獨語》，改編自小說家日向夏的輕小說，同時也有漫畫版連載中。沒想到 4 月卻傳出漫畫作畫擔當貓海月（ねこクラゲ ）涉嫌逃漏稅，最後被判處有期徒刑 10 個月，緩刑三年，日前貓海月也在推特上再度發文致歉，並表示未來不會再發生這樣的事情。

▼《藥師少女的獨語》漫畫版繪師致歉。（圖／翻攝自@nekokurage_推特）▲▼《藥師少女的獨語》漫畫版繪師致歉。（圖／翻攝自推特）

《藥師少女的獨語》動畫成功讓本來就相當有人氣的作品討論度繼續向上提升，3 月底也宣布了動畫第二季製作確定，不僅如此，早在 2017 年《藥師少女的獨語》小說就授權連載漫畫，由貓海月擔任作畫的版本也受到粉絲好評。不過沒想到，貓海月 4 月時遭福岡地檢署控告逃漏稅，金額則達到 4700 萬日圓。最終福岡地方法院判決有期徒刑 10 個月、緩刑 3 年，罰款 1100 萬日圓。

貓海月過去在聲明中指出，自己對於稅務的事情不夠了解，因為疏忽所以沒有確實申報，需要承擔無知、疏忽所帶來的後果。日前貓海月再度發表道歉聲明，「收到判決後仍持續反省，目前已經委託信賴的會計師處理稅務，之後絕對不會再發生這樣的事情。」同時貓海月感謝讀者給予支持以及改過自新的機會，未來會繼續創作希望能夠好好彌補大家。

關鍵字：貓海月逃稅案藥師少女的獨語漫畫動畫

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