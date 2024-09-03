【我推的孩子】真人版11月開播！美彌子、小愛狂粉追加演員名單釋出

記者楊智仁／綜合報導

去年霸權《【我推的孩子】》來到 2024 年播出第二季後熱度繼續延燒，令人矚目的真人版也確定要在今年 11 月底正式推出。近日官方也追加公布了 28 名角色演員名單，從「童年篇 - 戀愛實境 - 新生B小町」幾乎貫穿動畫第一季全部篇章。

▼【我推的孩子】真人版11月開播。（圖／翻攝自@oshinoko_lapj）

《我推的孩子》第二季依舊是夏番霸權，舞台劇篇進入高潮，觀眾們欣賞精采表演同時，也對本季兩位女主角「黑川茜、有馬加奈」過去有更深入了解，同一時間關於主線阿奎亞身世之謎還有復仇計畫，讓人迫不急待想看到接下來的劇情發展。除了動畫引發討論之外，《我推的孩子》真人電視劇預計 11 月 28 日開播，電影則在 12 月 20 日上映。

演員名單部分，完美偶像星野愛由乃木坂46前人氣成員「齋藤飛鳥」飾演、阿奎亞由「櫻井海音」詮釋、露比交給「齊藤渚」、有馬佳奈則是「原菜乃華」飾演、MEM CYO 為「Ano」飾演、黑川茜交給「茅島水樹」詮釋。日前官方公布追加演員名單，包含「成田凌 ( 雨宮吾郎 )、吉田鋼太郎 ( 齊藤壹護 )、倉科佳奈 ( 齋藤美彌子 )、金子統昭 ( 五反田泰志 )、杢代和人 ( 星野愛狂熱粉絲 )、稻垣來泉 ( 天童寺紗理奈 )」，完整演員名單可以至官方推特查詢。