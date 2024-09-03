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發現腰痛原因？《獵人》冨樫義博嘆：果然我不喜歡畫彩稿

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣漫畫家冨樫義博自 1998 年開始連載《HUNTER×HUNTER》（獵人），儘管因為腰痛疾病時常休刊，不過近期《獵人》宣布復刊消息讓不少粉絲相當期待，而且根據冨樫義博在推特上的分享，自己似乎找到了腰痛的原因。

▼冨樫義博時常在推特上分享近況。（圖／翻攝自@Un4v5s8bgsVk9Xp推特）▲▼獵人。（圖／翻攝自推特）

冨樫義博自 2022 年開設網路社群帳號，主要是向大眾報告自己的身體狀況以及更新畫稿的進度，2023 年 11 月發表《獵人》第 37 冊提到，今後視身體狀況，不再以周刊連載的形式發表，但沒有具體透露日後如何更新。不過自今年 5 月開始，冨樫老師再次動筆，至今已經分享三個月的工作進度，如今《獵人》也確定會在 10 月回歸《週刊少年Jump》，第 38 集單行本也將於今年 9 月 4 日發售。

如今冨樫老師也馬不停蹄在推特上更新進度，儘管上個禮拜上廁所時誤傷腰部，不過根據醫生治療狀況已經好了許多，他更發文提到，「我發現導致腰痛的原因似乎不是上廁所，而是因為繪畫彩稿時姿勢不妥當，和原本繪製黑白稿時姿勢有微妙的差異...果然，我還是不喜歡彩稿。」

關鍵字：獵人冨樫義博

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