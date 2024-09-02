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23年動畫市場規模達3390億日圓創歷史新高　劇場版熱賣成關鍵

記者楊智仁／綜合報導

調查公司帝國數據銀行在8月27日發表了一項調查結果，顯示2023年動畫製作業界的市場規模創下歷史新高，達到3390億2000萬日圓（以企業營業額為基準），這一增長主要得益於劇場版動畫的成功。

▼2023年動畫製作業市場規模創下歷史新高。（圖／@suzume_tojimari推特）▲▼鈴芽。（圖／翻攝自官網）

根據外媒以及帝國數據銀行數據，該市場規模比前年2757億8300萬日圓增長22.9％，首次突破3000億日圓大關。儘管動畫師短缺導致進度延遲等負面因素，但穩定電視動畫製作數量以及為視頻串流服務商提供大型項目，均對市場擴大做出貢獻。劇場版動畫也受益於如新海誠導演的《鈴芽之旅》這樣的熱門作品。票房收入推動各動畫製作公司業績提升。

▼市場規模首次突破3000億日圓大關。（圖／調査会社の帝国データバンク）

▲▼鈴芽。（圖／翻攝自官網）

然而，動畫製作公司中，那些具備直接承包並完成製作能力的公司，其盈利能力顯著提升，超過一半（51.7％）公司實現盈利。相對而言，作為分包的「專業工作室」盈利率僅為37.5％。赤字企業比例中，總承包商公司為22.4％，而「專業工作室」則達到43.1％。

帝國數據銀行指出，「雖然動畫周邊商品市場正日益活躍，但由於部分中小型動畫製作公司缺乏自有IP，它們無法享受這種市場紅利，導致行業出現兩極化的現象。專業工作室無法通過IP收入等方式彌補成本增加，這是專業工作室赤字比例增加的遠因。」帝國數據銀行還預測，2024年動畫製作需求仍然強勁，市場將繼續繁榮。他們預計，2024年的市場規模將與2023年相當，約為3400億日圓左右。▲▼鈴芽。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：動畫製作市場規模劇場版動畫盈利能力帝國數據銀行

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