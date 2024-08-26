手遊《咒術迴戰 幻影遊行》推全球版　年內發行事前登錄開放

記者楊智仁／綜合報導

2023 年 11 月推出的手機遊戲《咒術迴戰 幻影遊行》（呪術廻戦 ファントムパレード）日本營收、下載量都繳出不錯成績。日前舉行的 2024 咒術迴戰展（Juju Fest）也宣布要推出全球版《咒術迴戰 幻影夜行》預計 2024 年發行，目前已經開放事前登錄。

▼咒術迴戰 幻影夜行。（圖／翻攝自咒術迴戰 幻影夜行）

「咒術迴戰 幻影遊行」玩家透過插畫與 Live2D 重溫動畫第一季精彩時刻，並與虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟等主要角色一起戰鬥祓除咒靈，戰鬥部分不僅有著熟悉必殺技，玩家可以透過名為「廻想殘滓」功能強化角色，藉此獲得更多樂趣及快感。除此之外，本作獨有原創故事「福岡分校篇」也是遊戲亮點，時間線落在「京都姊妹校交流會篇、起首雷同篇」之間。

8 月 25 日所舉辦的「咒術祭 2024」中官方宣布全球版《咒術迴戰 幻影夜行》由 bilibili Game 正式代理 ( 臺灣由樂聚多科技代理 ) 2024 年在全球各區域上線，遊戲現正開啟事前登錄，當全球事前登錄人數達到 1000 萬時，所有玩家將獲得可重新抽取的「保證 SSR 角色轉蛋券」，以及數量相當於 25 次轉蛋迴珠，更多遊戲詳情可以至官網查詢。