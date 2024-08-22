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《咒術迴戰》公開倒數5話完結預告　回顧眾多生死場面將迎大決戰

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》突然公布連載倒數五話完結，成為近期動漫圈最大消息，儘管劇情走向來到後段備受質疑，不可否認的是《咒術迴戰》仍是一部相當成功作品，動畫和漫畫都繳出相當好的成績，隨著原作即將劃下句點，「週刊少年Jump」官方日前也釋出《咒術迴戰》倒數 5 話 PV。

▼《咒術迴戰》倒數 5 話 PV。（圖／翻攝自ジャンプチャンネル） ▲▼咒術。（圖／翻攝自ジャンプチャンネル）

《咒術迴戰》為芥見下下所繪漫畫作品，一開始吸引人世界觀、流暢戰鬥場面吸引粉絲入坑，改編為動畫後更是引發現象級熱潮，去年第二季更成為 2023 全球最受歡迎動畫，漫畫銷量更是突破 9000 萬冊。日前官方釋出了《咒術迴戰》倒數 5 話 PV，透過漫畫分鏡方式帶領讀者們快速回顧這六年半的劇情。

▲▼咒術。（圖／翻攝自ジャンプチャンネル）

從最一開始爺爺躺在病床上跟虎杖說「你很強，應該多去幫助其他人」，緊接著進到高專與同學們相遇，「咒術師不存在沒有後悔的死亡」、「即使如此還是要讓自己死得其所」在一句句經典台詞出現後，熟悉同伴們出現在眼前，包含伏黑惠、釘崎野薔薇、七海建人、五條悟、東堂...，主角虎杖即踏出下一步與宿儺的最終決戰。《咒術迴戰》預計會在 9 月 30 日發售「週刊少年 JUMP」44 號刊上結束連載。

關鍵字：咒術迴戰

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