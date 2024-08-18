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拳上番外篇／統神打出「學生妹軟拳」嚇傻　白衣男笑意還是藏不住

記者蘇晟彥／台北報導

《拳上2024》將於12月舉辦，主秀將有極具話題性的統神及蹦闆出演，上演118公斤大戰77公斤超巨大量級差距之戰。除了主秀受到關注外，在記者會結束再度捕捉到漏網鏡頭，在去年「笑意藏不住」遭到熱搜的鍇睿國際執行長顏宥騫在今天笑意仍就藏不住，不時拉臉和緩情緒；而統神在記者會結束後在一旁的拳擊機測試拳頭威力，卻只打出「學生妹軟拳」，讓蹦闆笑意藏不住，認為統神一定打輸、準備去捐款吧！

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▼拳上2024記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）

今年主秀由主秀統神及蹦闆出演，沒有運動習慣的兩人目前都還沒有開始拳賽相關訓練，統神則剛開始減脂，但一上磅秤後，卻發現比前幾天量的體重還重，讓他在現場不斷詢問「這個有準嗎？」；在記者會結束後，統神看到一旁的拳擊機，就想測試一下自己的力量，但沒想到卻打出330左右的數字，Po11在一旁還補充這是力道比較小的女生會打出來的數字，簡單來說就是「學生妹軟拳」，讓統神傻眼不信，不斷嘗試，一次比一次低，最低僅有287力道。

而這時蹦闆則拉著自己團隊，也跟自己量級差不的員工去嘗試，隨便一拳就350，完勝學生妹軟拳，讓他得意的笑容藏不住，認為自己鐵定可以贏得比賽；而PO11自己試打，也打出超過400以上的數據。

▼統神打出學生妹軟拳，幾乎是全場測試的最低數據。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 拳上,統神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼打完後統神一直說「真的假的，只有這樣？」

▲▼ 拳上,統神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，在去年拳上記者會時，有一名白衣男藏不住笑意登上熱搜，這位鍇睿國際執行長顏宥騫Jerry，也是《英雄聯盟》玩家所熟知的「PO11」今年也沒缺席，以主辦單位的身份進行發言，但在統神、蹦闆出席後，他還是止不住笑意，不斷拉著臉試圖緩和情緒，但完全不管用，還是直接笑了出來。

《拳上2024》首波盲鳥票將於 19日開賣。

▼顏宥騫（PO11）在這次記者會仍然藏不住笑意。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 拳上,統神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼Toyz&前老闆鐘培生 生死拳賽記者會，後方白衣男子為主辦單位鍇睿行銷執行長Jerry 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：拳上統神蹦闆拳擊記者會

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