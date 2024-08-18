拳上爆衝突！統神狂吼「我叫你閉嘴」　蹦闆岔賭：打輸我退自媒體

記者蘇晟彥／台北報導

2024拳上在18日舉辦記者會，主秀確定由近日瘋狂開戰的統神與蹦闆出演，出演費超過8位數。對此，兩位在記者會上也無法忍住對彼此怒火，蹦闆在統神講話時直接大喊「打輸你我退出自媒體」，但因為打斷統神發言，現場讓統神直接拿著麥克風大罵狂吼「閉嘴，我叫你閉嘴」，現場火藥味十足。

▼統神、蹦闆為2024拳上主秀。（圖／記者呂佳賢攝）



延續2023拳上，今年由統神、蹦闆作為主秀嘉賓，其餘名單將在日後陸續公布，明日（19）日將開賣盲鳥票。對此，在記者會上雙方雖然沒有像去年一樣直接肢體衝突，但也跟網路上對罵時一樣「瘋狂跳針」，統神狂罵蹦闆「切胃仔」，蹦闆則說，「就是一頭賴皮肥豬」。對此，在接受媒體發問訓練菜單時，統神發言突然被蹦闆打斷，蹦闆說，「現在敢不敢岔賭，如果我輸了我就退出自媒體，關掉全部抖音、YT等等」，並大嗆統神，「你敢不敢接受賭約」

但無法忍受自己發言被打斷的統神，突然狂吼「閉嘴，我叫你閉嘴」，雙方再度跳針互罵，現場氣氛尷尬，統神表示「我自己在講話你在吵什麼」，並直說，「你關掉自媒體關我屁事，你就算去死也不關我的事，先給我閉嘴好嗎？」對此，統神表示自己目前正在減脂，之後會有一些肌耐力的相關訓練。

雙方繼續針對額外賭約進行討論，最後雙方決議如果統神打贏蹦闆，蹦闆將會在現場直接放上100萬現金做公益，統神輸的話則是50萬捐出去做公益。此外，統神也坦言自己打拳前有跟妻子003先討論，主要是怕蹦闆先耍小手段傷害自己健康，蹦闆也在記者會上承諾「你不用擔心我會耍這種小手段，你好好打拳就好了」

▼拳上2024記者會，統神、蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）





