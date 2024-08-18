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《拳上》統神 vs 蹦闆對峙互嗆！官方曝拳酬達八位數

記者楊智仁／綜合報導

《拳上 Tha Cage》去年在小巨蛋開打引發眾人關注，隨著最近統神與蹦闆開戰，新的「拳上」即將展開。今日 ( 8/18 ) 所舉辦記者會中，統神與蹦闆一見面就互相嗆聲氣氛相當火爆，而主辦方也透露拳酬將達八位數。

▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）▲▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）

從事精品代購業的網紅 YouTuber「蹦闆」日前因穿假貨被酸翻車，事後蹦闆拍影片反擊，認為 Toyz、游否希、Joeman、蕾菈等人的行為才叫翻車，其中也提到統神，並說對方「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬。」對此統神感到相當不滿，直接在實況中怒噴回去，雙方甚至連 Mic 大戰卻沒能爭出個結果，最後則是相約用拳賽來分出個高下。

今日所舉辦拳上記者會中，統神表示參與這次拳上原因，「第一個是我缺錢，第二個是看到不爽的人我就想扁他，做人要天公地道、面對良心，我之前其實不知道蹦闆是誰，只知道他是 Toyz 好友，不知道為甚麼要突然挑起這個爭議，我現在扁不到 Toyz 就扁他。」而蹦闆也回嗆，「打個胖子還是會有一些壓力啦，這次不是為了娛樂性也不是為了錢，這是面子問題，他要就是一拳把我打倒，不然倒的就會是他。」記者提問中，主辦方透露拳酬高達八位數，更多消息將進一步公開。

接下來雙方進行過磅，蹦闆體重為 77.86 公斤，蹦闆表示「剛踏進這個領域的時候比較重，不過後面可能有預測到要打這隻豬，瘦一點打比較好看。」統神過磅為 118.6 公斤，由於雙方量及差距蠻大的，統神表示會努力減重，《拳上》預計會在 12/21 舉辦，接下來先把體重減到 100 公斤以下再開始練拳擊。後續提問中雙方仍不斷嗆聲，蹦闆甚至提到如果打輸要退出自媒體，敢不敢和他對賭 ( 統神說不關他的事 )，現場氣氛相當火爆。

▲▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）▲▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：拳上統神蹦闆

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