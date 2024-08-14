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新番《敗北女角太多了》高人氣！小說全七卷霸榜電子書平台

記者楊智仁／綜合報導

《敗北女角太多了！》是日本作家雨森焚火創作的輕小說系列，《這個美術社大有問題！》作者伊右群擔綱插圖，2021 年 7 月起經小學館旗下 GAGAGA 文庫發行。今年夏天改編為動畫後大受好評，同時帶動輕小說聲量繳出相當不錯成績。

▼夏季新番《敗北女角太多了！》。（圖／翻攝自@makeine_anime推特）▲▼敗北女角。（圖／翻攝自@makeine_anime推特）

《敗北女角太多了！》故事講述，第一學期期末考試完結那天，高中生溫水和彥碰見同學八奈見杏菜被她的青梅竹馬袴田草介甩掉的現場。袴田離開後，溫水被迫聽八奈見吐了一番苦水，亦借了錢給沒帶錢來的八奈見。八奈見提議為溫水預備便當來抵債，自此兩人秘密地一同吃午飯，溫水也一直在聽失戀的八奈見訴苦。除了八奈見之外，溫水還認識兩個同樣是「敗北女角」同學。

▲▼敗北女角。（圖／翻攝自@makeine_anime推特）

《敗北女角太多了！》故事與常見校園戀愛喜劇不同，以「敗北女角」 ( 後宮作品戀愛競爭中，爭奪男主失敗的女性角色 ) 為主軸切入，再搭配精良作畫品質、美麗深刻角色描寫大受好評，目前在巴哈動畫瘋評價為完美的 5.0，其他動漫評分網站人氣也相當高。動畫化同時帶動原作聲量，日版一共七卷在電子書平台 BookWalker 日排名霸榜前七名。

關鍵字：敗北女角太多了新番

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