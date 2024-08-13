ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《吉伊卡哇》將發表首款手遊　免費玩享受與吉伊卡哇在一起療癒感

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，先前官方也宣布將推出系列手機遊戲《吉伊卡哇 Pocket》並展開事前登錄活動，並同步公開主視覺圖和宣傳影片，作品預計會在 2025 年 1 月底推出。

▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp） ▲▼吉伊卡哇。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）

來自日本插畫家ナガノ（ nagano）筆下小可愛們，曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差，讓許多人產生強烈即視感掀起各族群熱烈討論，成為《吉伊卡哇》擄獲大量粉絲的魅力所在。

▲▼吉伊卡哇。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）▲▼吉伊卡哇。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）

這次系列手遊《吉伊卡哇 Pocket》由 Applibot 負責開發，基本上是免費遊玩，主打「隨時隨地和吉伊卡哇在一起」概念，融合作品世界觀與多種遊戲玩法，玩家可以在遊戲中進行討伐、拔草以及收集食譜進行料理等。主視覺及宣傳影片中吉伊卡哇們穿著遊戲原創的服裝亮相相當療癒。根據事前登錄人數也會舉辦發放不同遊戲獎勵的活動。

關鍵字：吉伊卡哇

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

《吉伊卡哇》將發表首款手遊　免費玩享受與吉伊卡哇在一起療癒感

《航海王》獲金氏世界紀錄！「DVD發行最多作品」魯夫聲優領獎

獨／大宇經典《阿貓阿狗》傍晚突襲上架　128元甜甜價重返童年

《Re:從零開始的異世界生活》新手遊事前登錄　RPG呈現魔女復活故事

微軟宣布小畫家3D停止更新！39年「元老」重返榮耀　下架原因曝光

日同人展驚見奧運「無課金射擊大叔」Coser！超省連衣服都自己畫

《英雄聯盟》賽評失言大喊諧音「NMSL」　官方罕見全平台公告致歉

奧運閉幕阿湯哥從天降　日網緬懷「安倍瑪利歐」登熱搜：難超越

創155億日圓歷史紀錄！《柯南：100萬美元的五稜星》中配將上映

《航海王》新動畫「東海篇」從頭再起航　製作小組名單公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

LOL賽評失言大喊諧音「NMSL」

日同人展Coser重現奧運土耳其大叔

大宇經典《阿貓阿狗》傍晚上市

《航海王》新動畫從頭再起航

實況女神貝利莓「宣布新身份」

日網憶奧運「安倍瑪利歐」登熱搜

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

《柯南：100 萬美元的五稜星》中配將上映

《火影忍者》X GU推聯名服飾

《我的英雄學院》劇場版首周票房奪冠

最新新聞

《吉伊卡哇》將發表首款手遊

《航海王》獲金氏世界紀錄

大宇經典《阿貓阿狗》傍晚上市

《Re:0》新手遊開放事前登錄

微軟宣布小畫家3D停止更新！

日同人展Coser重現奧運土耳其大叔

LOL賽評失言大喊諧音「NMSL」

日網憶奧運「安倍瑪利歐」登熱搜

《柯南：100 萬美元的五稜星》中配將上映

《航海王》新動畫從頭再起航

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366