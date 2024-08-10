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全新戀綜遊戲《心動小屋》一起「製造愛」　七夕上市９折甜甜價登場

記者蘇晟彥／綜合報導

 Devolver Digital 與開發團隊 Nerial 10日宣布在 Steam 上推出戀愛實境秀策略遊戲《心動小屋》，玩家將扮演充滿熱忱的新晉製作人 Jae，將一檔充滿浪漫與抓馬的實境秀提供給所有期待刺激的觀眾。為了歡慶遊戲上市，將以限時9折的價格進行特賣，只要259元甜甜價就可以享受「製造戀愛」的過程。

▼《心動小屋》 10日正式上市。（圖／Devolver Digital 提供）

▲▼ 心動小屋 。（圖／Devolver Digital 提供）

在遊戲中，玩家在 12 個各有古怪的人格之中選擇出 4 個，在總共 4 季的節目中一一扮演。將各種可能很衝突的特質混合起來嘗試配對，或者是用完全相反的個性來吸引別人，讓戲劇張力拉好拉滿。把最好的一面都保存在攝影機裡，看著你的評價一路高飛。

但請記得：不論如何，你得滿足你的觀眾們。如果沒有辦法滿足他們的胃口，你得面對的就是被取消的風險。螢幕前的觀眾有超過數十種類型，你必須透過聰明的策略持續帶給他們充足的娛樂。當然，你無法取悅所有人，可是你得想辦法做到。

娛樂這件事情當然不是免費的，所以偶爾也該放下攝影機、放上一些有趣的電視廣告來撈上一點鈔票。你也許會因為這個舉動而流失一點觀眾，但這些額外的收入能夠讓你妝點公寓內部、為你的觀眾們和幕後人員打點好一切。

假如運營一個超夯的電視實境秀還不夠，《心動小屋》中還有更多能夠抓緊你眼球的小秘密。Jae 能夠在夜晚停機時分探索公寓，也許你會從參與人員的口中聽到一些無法在節目中說出口的對話，或是碰上一些關於《心動小屋》那陰暗、扭曲的小秘密。

《心動小屋》10日已經上架 Steam，限時特價九折，售價台幣 259 元 。

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關鍵字：心動小屋

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