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《我的英雄學院》劇場版首周票房破8.9億奪冠！最強男人是敵是友

記者楊智仁／綜合報導

隨著漫畫劇情8月5日進入精彩大結局，不斷激盪出全新高潮的《我的英雄學院》推出第七季動畫後，緊接著最新劇場版《我的英雄學院劇場版：You’re Next》為這一系列動畫作品再創巔峰。日本上映3天迎來近61萬人次進入戲院觀賞，票房一舉突破8.9億日幣，不僅勝過《腦筋急轉彎 2》，也超越過去《我英》推出三部劇場版作品首周成績。在這部全新作品中，阻擋在所有英雄面前的竟是曾經維護世界和平的象徵：正義英雄歐爾麥特？

▲▼我英。（圖／羚邦提供）

《我的英雄學院劇場版：You’re Next》即將於今年9月20日在台灣上映，日前推出劇場版中文主海報與前導預告，這次劇場版由原著作者堀越耕平擔任總監修及角色設計的全新原創故事，敘述在這個人類大多都擁有名為「個性」的超常能力的世界裡，過去曾經被人稱為「和平象徵」No.1英雄歐爾麥特在與「惡之帝王」決戰後，筋疲力盡地說出，「接下來，就輪到你了…。」他強大意志力震撼全世界，即使歐爾麥特在退下第一名的英雄光環後，他無私奉獻精神與維護世界和平決心，由出久、爆豪與烘焦凍等一眾雄英高中英雄科的學生們默默地繼承著。

▲▼我英。（圖／羚邦提供）

時間來到出久這群雄英高中學生們升上二年級春天，英雄與敵人之間全面戰爭中，出久與同學們和取得龐大力量死柄木弔相互對峙，幾番激烈交手後，英雄與敵人雙方陣營盡皆元氣大傷，戰局在死柄木率眾撤退情況下暫時畫下句點，事實上，雙方都在為更大規模的反攻做準備；於此同時，一座巨大要塞竟毫無預警地出現在因全面戰爭而被摧毀的城市上空中，站在這座要塞前方的男人竟然與過去被稱為「和平象徵」的男人：歐爾麥特幾乎完全一模一樣！他究竟是敵是友？

▲▼我英。（圖／羚邦提供）

《我的英雄學院劇場版：You’re Next》導演岡村天齋擔任，聲優則是找來動畫版的原班人馬：山下大輝、岡本信彥、梶裕貴、佐倉綾音、石川界人、稻田徹、中村悠一與三宅健太等，再加上兩名由宮野真守與生見愛瑠聲演的全新角色，將帶給觀眾們全新的戰鬥與視覺感受。

▲▼我英。（圖／羚邦提供）

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關鍵字：我的英雄學院

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