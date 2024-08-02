【廣編】MMORPG《戰界：澤諾尼亞》今開啟PC版事前下載　預告百萬獎品活動

【廣編特輯】

圖、文／Com2uS Holdings提供

韓國遊戲公司Com2uS Holdings於今(2)日宣布旗下主打大規模血戰MMORPG的《戰界：澤諾尼亞》正式開啟PC版事前下載。玩家已可於官方網站上搶先下載並安裝遊戲，8月6日上午10點上市後即可立即進入遊戲開戰。而Goole Play及Apple App Store事前下載則預計於8月5日開放。事前下載開跑的同時，官方也逐步釋出眾多活動內容，與玩家一同期待遊戲上市。

今日官方透過社群及Facebook預告將於上市後舉辦「世界排名活動」，展開全伺服器玩家之間的排名競賽。根據最終排名，玩家可獲得包括高級手錶在內的總價值100萬新台幣的實體獎勵與豐富的遊戲道具。第一名的玩家除了可獲得「勞力士手錶-海使系列(鬼王)」以外，官方將以該玩家角色名稱製作特別收藏。 消息一經公開，已有玩家躍躍欲試。

戰界實況主事前招募活動也進入倒數階段，有興趣的實況主可於8月4日前報名參加招募。官方將從最終選拔人員中抽選10名實況主提供價值2萬新台幣的積分獎勵。

《戰界：澤諾尼亞》是以Com2uS Holdings的全球熱門IP打造的MMORPG。支援PC與行動裝置的跨平台功能大幅提升了玩家的便利性，並基於韓國的服務經驗進行了進一步改良。透過伺服器間的大規模PVP的襲擊戰等，逐步強化MMORPG遊戲獨有的「戰鬥」與「爭奪」。高品質卡通渲染風格的獨創視覺效果及其魅力十足的角色設計，更結合了《澤諾尼亞》系列的劇情，帶來與眾不同的樂趣。