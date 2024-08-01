請阿公阿嬤出來打！日電競隊徵60歲選手戰《特戰英豪》職業賽

記者楊智仁／綜合報導
遊戲產業作為全球最受歡迎的娛樂之一，不只年輕世代愛玩，銀髮族也不例外。先前日本高齡電競戰隊「Matagi Snipers」就宣布招收《特戰英豪》職業選手，而且選手得符合 60 歲以上的年齡，消息一出引發熱議。
▼Matagi Snipers。（圖／翻攝自Matagi Snipers官網）
根據遊戲市調機構「Newzoo」過去所公布各世代玩家的洞察報告，56 歲到 65 歲中老年人，有高達 42% 的人在玩遊戲，顯見遊戲的魅力，連阿公跟阿嬤都擋不住。包含弘道老人基金會曾經推出「不老電競」圓夢計畫，當時三支電競戰隊中年紀最大的 74 歲，最年輕 61 歲掀起風潮，如今日本電競戰隊也發起全新的電競挑戰。
Matagi Snipers 是支來自日本秋田的職業電競勁旅，為了翻轉業界對「年齡障礙」刻板印象，先前 Matagi Snipers 在官網公開資訊，要招募 1965 年 4 月 1 日前出生的《特戰英豪》玩家，有經驗者優先，不過沒遊戲經驗也沒關係，其他條件包含「能夠接受教練與他人指導、能以日文溝通、能長時間在秋田縣外工作...」等等，而且選拔過程非常嚴謹，屆時如果 Matagi Snipers 真的站上職業賽場，相信一定會引發高度關注。
この度マタギスナイパーズの公式HPが新しくなりました。— MATAGI SNIPERS / マタギスナイパーズ (@MATAGI_Snipers) July 29, 2024
またそれに伴い、『VALORANT Champions Tour JAPAN』出場に向けて我々と共に戦ってくれる闘志あふれるシニアを募集します。
60歳未満の方はご遠慮ください。
公式HPhttps://t.co/8zKVi8uEZQ#MATAGI_SNIPERS#VALORANT pic.twitter.com/u4vh2F3EbN
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