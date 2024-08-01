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請阿公阿嬤出來打！日電競隊徵60歲選手戰《特戰英豪》職業賽

記者楊智仁／綜合報導

遊戲產業作為全球最受歡迎的娛樂之一，不只年輕世代愛玩，銀髮族也不例外。先前日本高齡電競戰隊「Matagi Snipers」就宣布招收《特戰英豪》職業選手，而且選手得符合 60 歲以上的年齡，消息一出引發熱議。

▼Matagi Snipers。（圖／翻攝自Matagi Snipers官網）▲▼matagi。（圖／翻攝自官網）

根據遊戲市調機構「Newzoo」過去所公布各世代玩家的洞察報告，56 歲到 65 歲中老年人，有高達 42% 的人在玩遊戲，顯見遊戲的魅力，連阿公跟阿嬤都擋不住。包含弘道老人基金會曾經推出「不老電競」圓夢計畫，當時三支電競戰隊中年紀最大的 74 歲，最年輕 61 歲掀起風潮，如今日本電競戰隊也發起全新的電競挑戰。

Matagi Snipers 是支來自日本秋田的職業電競勁旅，為了翻轉業界對「年齡障礙」刻板印象，先前 Matagi Snipers 在官網公開資訊，要招募 1965 年 4 月 1 日前出生的《特戰英豪》玩家，有經驗者優先，不過沒遊戲經驗也沒關係，其他條件包含「能夠接受教練與他人指導、能以日文溝通、能長時間在秋田縣外工作...」等等，而且選拔過程非常嚴謹，屆時如果 Matagi Snipers 真的站上職業賽場，相信一定會引發高度關注。

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關鍵字：電競職業選手銀髮族遊戲年齡特戰英豪

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