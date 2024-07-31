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現象級動畫《驀然回首》獲盛讚　河合優實挑戰聲優認「非常困難」

《驀然回首》獲動漫工作者一致盛讚。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《驀然回首》獲動漫工作者一致盛讚。（圖／采昌國際多媒體提供）

演出《極度不妥！》成為話題女星的河合優實，近日不僅在日本Oricon公信榜公佈的「2024上半年突破演員排行榜（女性篇）」中榮登冠軍寶座，更在日本最大影視評論網站「Filmarks」拿下「2024上半年人氣演員排行榜」冠軍，奠定演藝生涯又一巔峰。這回她與演出《今際之國的闖關者》中「九條朝陽」一角的吉田美月喜，共同聲演現象級動畫電影《驀然回首》，該片已在日本蟬聯兩週票房冠軍，不論是漫畫家奥浩哉、篠原健太、村田雄介，或是動畫導演本鄉滿、吉浦康裕，甚至是吉卜力工作室製作人鈴木敏夫等人，都紛紛給予一致好評。

首度挑戰聲優工作的河合優實、吉田美月喜，分別聲演女主角「藤野」與「京本」。河合談到她所聲演的藤野時，有所共鳴地表示：「當看到完成作品時，我彷彿看到了自己的童年時代，我也像是與藤野一樣的孩子。如果我有比別人做得更好的事物時，我就會變得自大。我認為這是藤野的缺點，但這些缺點也很可愛，而我在自己身上看到了這些缺點。」

另一方面，吉田美月喜也分享：「配音途中，我一邊看著未完成的畫面，一邊想著『哇，這個世界真的存在』讓我不僅充滿感激，也情不自禁地流下眼淚，讓我更加喜歡藤野與京本了。」她並透露自己的練習過程：「我透過網路影片觀察專業聲優實際錄音的畫面，但當我真正嘗試配音時，卻驚訝於他們可以如此流暢地運用自己的聲音。」她也靦腆笑說：「專業聲優可以用一隻手翻頁，以避免發出噪音，所以我也常常練習，但實際配音時，我還是使用雙手翻頁了。」

河合優實首度挑戰配音工作，聲演女主角「藤野」。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲河合優實首度挑戰配音工作，聲演女主角「藤野」。（圖／采昌國際多媒體提供）

河合優實和吉田美月喜都一致認為，她們的聲優初體驗「非常困難」，不過《驀然回首》導演押山清高卻對兩人的表現讚譽有加，就連原著作者藤本樹也稱讚：「兩位都非常出色！她們的聲音有點像吉卜力工作室的風格，既沉穩又帶有動畫特有的氣息，我認為會被大眾廣泛接受。」

也因為故事聚焦在主角「對繪畫的熱情」，因此吸引到不少日本漫畫家與動畫導演入場觀賞，更不吝於分享他們的讚賞。《殺戮都市》漫畫家奥浩哉：「作畫很真實，我也喜歡分鏡的感覺，我覺得動畫人的繪畫真的很厲害。」《彼方的阿斯特拉》漫畫家篠原健太：「我想二刷，作畫跟漫畫內容一致實在是太棒了。」《一拳超人》漫畫家村田雄介：「真是一部傑作。」《蠟筆小新》導演本鄉滿：「強烈建議要在電影院觀賞這部電影，充滿了『動漫力量』。」《讓我聽見愛的歌聲》導演吉浦康裕：「這是一部只有動畫才能將角色的真實性和故事性完美契合的傑作。」甚至連吉卜力工作室製作人鈴木敏夫也盛讚：「作品到底是為誰而描繪？答案就在電影裡面。」該片本週四（8/1）全台上映。

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