「葬送的芙莉蓮、咒術迴戰」超人氣周邊登場　FANFANS粉粉參展漫博

記者楊智仁／綜合報導

今年暑假最受矚目的漫畫博覽會即將在7月25日盛大開幕，全台最大正版授權品牌 FANFANS粉粉將攜手《怪獸8號》、《葬送的芙莉蓮》、《光與夜之戀》、《真珠美人魚》、《咒術迴戰》等超人氣IP周邊，在漫博重磅登場。這次將比以往帶來更多元的IP主題，現場更有搶先販售的新品及限定商品，滿足所有動漫迷。

▼FANFANS粉粉參展漫博。（圖／粉粉提供）

「人氣IP全新周邊華麗登場，帥氣、療癒名場面經典重現」

品牌帶來許多超夯的動畫周邊，將在FANFANS粉粉攤位與大家相見。全新推出《怪獸8號》角色壓克力立牌、反光胸章、陶瓷杯墊等潮流小物，重現防衛隊員們的帥氣名場面，守護你的個人空間。現場更搶先販售即將與FANFANS CAFÉ合作的《葬送的芙莉蓮》魔法陣托特包、Q版小靠枕、拼裝立牌等全新精美商品，將芙莉蓮特有的療癒魔力帶在身邊。從立牌胸章到實用小物，被喜愛的作品包圍不再是夢想。

「《鈴芽之旅》展紀念特典套票，多款限量周邊不容錯過」

為迎接動畫大師新海誠監製的作品《鈴芽之旅》展覽震撼來台，FANFANS粉粉本次特別販售早鳥優惠票，購買套票還能到《鈴芽之旅》展覽現場兌換展場限定典藏畫框和草太的精緻鑰匙掛飾等限量特典，搶先準備與鈴芽一同踏上奇妙旅程。還有首次曝光的《光與夜之戀》壓克力磚也能在漫博現場直接購入，高級透光質感，能近距離欣賞角色們的獨特魅力。現場更可以看到《hololive production》立體珍藏大頭抱枕，同時也開放預購台灣才買得到的咒術迴戰《懷玉·玉折》趴娃抱枕，將Q版可愛的樣貌捧在手中。

「漫博獨家好禮，滿額再享雙重回饋，最高抽公仔景品送給你」

本次FANFANS粉粉漫博現場也將舉辦限定活動，分別推出「500元福袋」以及「hololive production 限定福袋」，內含價值1,200元至1,500元的超值周邊好禮，最大獎更有日本景品公仔！此外，只要於攤位消費滿500元，即能以50元加價購來玩轉蛋，並參與摸彩抽獎，有機會抱回公仔等熱銷商品。