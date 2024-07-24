日本推「太空包」拉麵！主打電競玩家、單手輕鬆吸不怕弄髒設備

記者楊智仁／綜合報導

拉麵是許多人到日本必吃美食，也深受台灣民眾喜愛，拿起筷子餐桌前享受熱呼呼的麵條還有湯頭相當過癮，不過你是否有想過拉麵還有其他吃法呢。近期日本火腿株式會社就瞄準電競玩家宣布將推出「BOOST NOODLE」，只靠單手就能輕鬆吃拉麵。

▼拉麵BOOST NOODLE。（圖／翻攝自@schauessen_nh）

這款 BOOST NOODLE 主打著「不想弄髒昂貴重要的遊戲設備」、「希望遊戲中也能輕鬆地單手進食」、「除了果凍飲料之外，想吃更接近正餐的食物」由身為玩家的年輕開發者，為了長時間在進行線上對戰遊戲時也能享受拉麵的需求下，所研發出追求「時間效益」拉麵，預計 7 月 27 日正式發售。

產品以 16mm 口徑的吸嘴袋裝，方便單手食用，帶中含有切短麵條、濃厚豚骨湯汁混和叉燒和筍乾，只要打開風口就能及時享受正宗風味的拉麵。每包 120 克份量小適合肚子有點餓時食用，而且可以常溫保存，為了防止麵條在湯中泡軟，商品選用蒟蒻麵，而且經過多次試做調整出最適合麵條長度、叉燒筍乾大小，現在也正申請專利中。