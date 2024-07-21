《Pokemon GO》助攻明星賽　粉絲瘋搶限定禮包、皮卡丘亂入時間曝

記者蘇晟彥／台北報導

中華職棒明星賽 20日創下紀錄，超過33,688人數進場同歡，而Niantic旗下《Pokemon GO》（寶可夢GO）也替人潮助攻，從皮卡丘、伊布造型帽大放送、商品販售區到進場應援，都讓人潮更加踴躍。對此， 21日將延續熱度，從線上活動到線下活動一應俱全，等待所有訓練家一起到場「皮卡皮卡」！。

▼《POKEMON GO》、大巨蛋助攻明星賽，人數突破歷史紀錄，超過33,688人數進場。（資料照／記者楊舒帆攝）

中職明星賽在大巨蛋蓋好後，首度移師舉辦，首日就創下紀錄，而本次也是Niantic旗下《Pokémon GO》與中職明星賽合作，將從線上活動「限時調查—皮卡皮卡大冒險」、「田野調查」及活動專屬福利，還有線下活動「皮卡丘與伊布見面會」、「皮卡丘和伊布造型紙帽發放」及「寶可夢商品販售區」提供所有訓練家同樂。此外，在這次明星賽現場限定的補給站中，可以刷到限定禮包，有到場的粉絲也千萬不要錯過福利大放送。

眼尖的訓練家一定有發現，昨日（20日）在中場休息時間，巨型皮卡丘玩偶、伊布亂入場內，讓不少粉絲拿起手機搶拍照，在今天的明星賽中同樣也會有「亂入環節」，將在二局下與五局下閃亮登場，請所有粉絲注意賽場上的嬌影。

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▼明星賽現場補給站可以刷到限定禮包，讓不少粉絲趨之若鶩。（圖／Niantic提供）



▼今天同樣也有皮卡丘、伊布粉絲見面會。