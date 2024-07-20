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《緋染天空》2.5週年福利大狂送！「七七」登場現場粉絲暴動

記者蘇晟彥／台北報導

《緋染天空》20日為了歡慶2.5週年，團隊特地到台灣舉辦情報會，這次同樣由固定主持群葉子、懶貓、Ajie以及從海外連線到現場的宣傳大使櫻井，邀請300粉絲到場共襄盛舉。在這次2.5週年官方誠意滿滿，除了31A部隊全員泳裝戰術型態登場外，各種贈獎、資源大放送，同時確定將與CITY NO.1 城市一族聯名，玩家將可以收集24款不同造型盒裝。

>>2.5週年特設網站<<

▼《緋染天空》2.5週年福利大放送。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 緋染天空 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《緋染天空》2.5週年再度選擇公開直播，邀請300位粉絲到場同樂，活動分成「遊戲大師挑戰賽」及2.5週年情報公開。宣傳大使櫻井先生化身泳裝戰術型態，與粉絲挑戰遊戲內的「演唱會模式」，逗得現場粉絲大笑。

在2.5週年情報部分，本次登場的SS逢川惠、SS朝倉可憐終於讓31A部隊全員泳裝亮相，將在新故事活動「制霸泳裝者方能制霸夏天 in 習志野 Supported by Higher Self」有著大活躍的表現。此外，官方也公佈將在 8 月 9 日登場的鎮壓戰，其中玩家間超人氣的「七七」也將在這個新模式中以夥伴的方式加入戰鬥，消息一公佈時現場直接暴動，甚至超過泳裝戰術型態亮相。

▼現場不少粉絲帶著自己收藏參加活動。

▲▼ 緋染天空 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 緋染天空 。（圖／記者蘇晟彥攝）

緋染天空2.5週年情報整理

・新故事活動「制霸泳裝者方能制霸夏天 in 習志野 Supported by Higher Self」
・SS逢川惠、SS朝倉可憐的泳裝戰術型態登場及S[微風]東城司
・120連免費連抽！每天免費10連戰型探索
・新功能「稱號徽章」登場
・新模式 鎮壓戰 2024年8月9日（五）登場（司令部七瀨七海以夥伴身份參戰）
・緋染天空和CITY NO.1 城市一族確定聯名合作！
・期間登入最多致贈9,000個石英，加上社群贈獎3,000石英
・部分角色平衡調整

▼宣傳大使櫻井透過連線的方式，與葉子、Ajie及懶貓與粉絲互動。 

▲▼ 緋染天空 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼玩家在感謝小卡上寫下2.5週年的祝福。

▲▼ 緋染天空 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼《緋染天空》2.5週年直播內容。

關鍵字：緋染天空2.5週年慶典泳裝合作

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