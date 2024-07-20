直擊／美國暴雪總部參訪　挑戰園區限定「Diablo噩夢飲品」

記者蘇晟彥／加州報導

近日暴雪（Blizzard）舉辦《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》新職業「魂靈師」（Spirit Born）試玩，久違的邀請媒體直接到位在美國加州的暴雪總部參訪，除了試玩環節外，也小規模的參訪總部的戶外裝置、爐石辦公室等園區內「景點」，還嘗試著「Diablo噩夢等級星巴克特調」，現在就來帶著玩家一窺究竟！

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▼暴雪總部在門口就映著「Blizzard ENTERTAINMENT」的字樣。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）



▼在總部內也有著名的「暴雪路」。



在一進入園區，映入眼簾的就是在各區的建築上，都會掛上相對應的布簾，代表著不同的團隊位在哪一棟樓上班，再走進去廣場就會看到傳說中的「獸人狼騎兵」雕像，在雕像的周圍環繞著八大信念，分別是

趣味第一、精益求精、誠信為本、擁抱真我

集思廣益、學無止境、立足全球、王者風範

而且在參訪的兩天中都看到有人在清潔雕像，看得出來暴雪對於這座雕像十分重視！

▼每一棟建築的外牆都有相對應的遊戲，也代表該團隊會位在這個建築辦公。

▼著名的獸人狼騎兵雕像是這次參訪者一到廣場就立刻搶拍的對象。

▼雕像的四周環繞的「暴雪八大信念」。



接著走到博物館內，在右側就掛上的「暴雪資深員工名單」，大家所熟知的當資歷達到一定年資時，就5年劍、10年盾、15年冠軍之戒、20年至尊之冠的稱號，而且這個表也會每年更新，想必拿到寶物時應該是非常有紀念價值。

今年博物館是以《魔獸兵團》作為主題，所以從牆面上的裝飾、內部的設計草稿都改以《魔獸兵團》的相關背景進行裝飾，可以看到獸人兵、變形羊等等的小模型，還有各遊戲獲得的獎盃都放在這裡，算是在暴雪史上留下的小小成就在這邊都可以看到。

而博物館也設置有互動遊戲，但礙於手殘就沒有拍到，可以在這邊增加一些《魔獸兵團》的冷知識。

▼資深員工會被放在博物館內紀念。



▼《魔獸兵團》的各種設定圖、實體小模型都在這間展出。



接著在前往「暴雪圖書館」的路上，牆面上則掛著讓這次台灣媒體團最驚豔的設計，就是由《暗黑》衍生出來的塔羅牌組，整個以非常腥紅黑暗的風格造型設計，讓大家都不禁敲碗「可不可以團購！」

圖書館內其實就是簡單的將歷年出版的內容放在裡面，也有一些其他遊戲、桌遊等等，主要是提供大家能夠激發創意的地方，有滿多實體的出版品以前是在網路上看到的，這次走進暴雪圖書館也意外看到「本尊」。

▼《暗黑》塔羅牌。



▼暴雪圖書館就很像小型閱覽室，歷年的實體出版品在這邊都找得到。



此外，各種熟悉的遊戲代表性角色巨大雕像，在總部內是處處可見，像是泰瑞爾、閃光、阿巴瑟（睡衣造型；只出現在《暴雪英霸》中）等等，對於暴雪粉絲來說，看到實體真的是非常之感人。

最後，到戶外用餐時會發現「莉莉絲雕像」以及在上市時最快達到100等的玩家名字將會被刻在下方，經過時還可以聽到許多人會開玩笑喊著「敏捷+1」（在遊戲中找到雕像會加相對應的能力值）。

▼莉莉絲雕像下方有前1000名到達滿等的D4玩家。



最後的最後，必須好好隆重的介紹在暴雪總部內也有屬於暴雪的星巴克，雖然沒有販賣限定周邊，但是有以遊戲為主題製作出的飲料，基於好奇心，記者點了一杯「Diablo特調肉桂拉茶」（基底是豆漿），必須坦白說，這應該是這輩子喝過最像來自煉獄的產物，肉桂的味道猶如Diablo的怒火在一瞬間撲鼻衝上，搭配甜豆漿的黏密口感，只能說，有些東西我們還是淺嚐即可（ 尷尬又不失禮貌的微笑 ）。

其實本次還有參訪《爐石戰記》的辦公區域，對於記者來說，那才是最讓人會感覺走入「遊戲世界」的場景，例如真的就是爐石旅店的會議室、各種超大型裝置散落辦公室四處，但礙於隱私關係只有進行參訪而已，以上就是這次暴雪總部的參訪遊記！

▼直擊靈魂的「Diablo特調」。

