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《進擊的巨人 開戰宣言》台灣飛行劇院上映！3D沉浸體會巨人臨場感

記者楊智仁／綜合報導

《進擊的巨人》動畫最終章去年底已經正式完結，這部十年鉅作的大結局在動漫圈掀起狂熱的討論，為了響應這波熱潮，讓粉絲們有機會親臨巨人世界的戰鬥場面，i-Ride 飛行劇院繼推出《奪還之戰》、《崩落之塔》和《獸之巨人戰》之後，再度和日本講談社攜手合作，打造《進擊的巨人》The Final Season Part1 動畫 3D 版作品《進擊的巨人：開戰宣言》，這部作品會於 8 月 12 日在台北、高雄 i-Ride 飛行劇院搶先全球跟粉絲們見面。

▲▼巨人。（圖／iride提供）

【i-Ride 飛行劇院首次推出限制級作品，調查兵團們獻出心臟吧！】

《進擊的巨人：開戰宣言》故事設定在瑪利亞之牆奪還之戰的 5 年後…，海的另一邊，瑪雷終於結束與中東聯合長達 4 年的戰爭，戴巴家族族長威利．戴巴因憂慮瑪雷在國際情勢上的不利，決定盡快奪回「始祖巨人」、向帕拉迪島宣戰，身為巨人粉絲的大家，來到 i-Ride 飛行劇院將化身成為調查兵團的一員，跟著調查兵團前輩走入巨人的世界、協助艾連全身而退…。

▲▼巨人。（圖／iride提供）

《進擊的巨人：開戰宣言》是 i-Ride 飛行劇院籌備 2 年半精心打造的重磅作品，這部作品不僅是講談社與 i-Ride 飛行劇院首次聯手推出的 3D 擬真巨人沉浸式展覽，更因為劇情非常驚悚、刺激被列為限制級影片。對台灣粉絲的最大福利是，這一版全長長達15分鐘的特別版本將搶先全球、在台灣獨家跟粉絲朋友們見面。

為了滿足粉絲們收藏慾，i-Ride 飛行劇院這次特別推出「四大主角特典套票」、「豪華全套特典套票」兩種組合。除了「四大主角特典套票」將於 7 月 25 日首度開始在「2024台灣國際電玩電競產業展」KKday、Klook 販售外，「豪華全套特典套票」更是電玩展獨家首賣商品。

▲▼巨人。（圖／iride提供）

預購特典的粉絲們，不僅能得到新作品《開戰宣言》入場證，還能獲得同系列作品《奪還之戰》、《獸之巨人戰》入場證，一次飛三部大滿足！另外還有精美的《進擊的巨人》主角透卡、巨人透卡、三大兵團集章卡，同時在《進擊的巨人：開戰宣言》正式推出前，可於 8 月 1 日 - 11 日.憑證到 i-Ride 飛行劇院，領先全球粉絲體驗 8 分鐘搶先看版本。

▲▼巨人。（圖／iride提供）

關鍵字：進擊的巨人

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