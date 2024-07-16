萬代PlayStation、Steam夏日特賣！《七龍珠》最低下殺1折

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂近期宣布，將於 PlayStation 及 STEAM® 平台推出多檔特賣活動，讓玩家可以在漫漫夏日中盡情暢玩，指定品項最低 1 折起，接下來就讓我們看看豐富內容。

《SAND LAND》PlayStation Store 限時特賣

以妖怪與人類共存，失去水源不可思議沙漠世界為舞台，改編自鳥山明老師超人氣短篇漫畫，包含漫畫原作劇情及遊戲原創內容的奇幻冒險動作 RPG《SAND LAND》已於日前在 PlayStation Store 展開首次特賣，玩家只要在 7 月17 日前購買即可享有 6.6 折優惠。

STEAM®平台《七龍珠》作品限時特賣

用最熱血《七龍珠》系列作品迎接炎炎夏日，自 7 月 12 日起至 7 月 19 日《七龍珠Z 卡卡洛特》、《七龍珠 FighterZ》、《七龍珠 異戰2》、《七龍珠 破界鬥士》眾多超人氣《七龍珠》系列指定遊戲將於 STEAM® 平台上推出期間限定優惠，最低可享 1.6 折。

【優惠品項】

．《七龍珠Z 卡卡洛特》數位一般版：2.5折

．《七龍珠 FighterZ》數位一般版：1.6折

．《七龍珠 異戰2》數位一般版：5折

．《七龍珠 破界鬥士》數位一般版：5折

PlayStation Store夏季特賣活動即將展開

由 FromSoftware 總監宮崎英高及奇幻小說《冰與火之歌》作者 George R.R. Martin 共同打造的黑暗奇幻動作遊戲《艾爾登法環》為首，同為 FromSoftware 及萬代南夢宮娛樂共同開發的機甲動作遊戲《機戰傭兵™VI 境界天火™》將一齊在本次 PlayStation Store 夏季特賣中推出 7 折優惠；使用 Unreal Engine 5，為玩家帶來令人刺激熱血戰鬥的傳奇格鬥遊戲《鐵拳》系列最新力作《鐵拳8》亦將祭出 5.7 折驚喜價格。

【優惠平台及期間】

PlayStation Store：2024年7月17日（三）～2024年7月31日（三）

【PlayStation Store夏季特賣優惠品項包含】

．《艾爾登法環》數位一般版：7折

．《機戰傭兵™VI 境界天火™》數位一般版：7折

．《機戰傭兵™VI 境界天火™》數位豪華版：7折

．《鐵拳8》數位一般版：5.7折

．《鐵拳8》數位終極版：7折