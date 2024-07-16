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《葬送的芙莉蓮》香水、床墊新品集結！木棉花漫博推七大福袋

記者楊智仁／綜合報導

2024漫畫博覽會將於7月25日至29日在台北世貿一館熱烈登場，作為年度動漫盛事，動畫代理木棉花國際也準備超值福袋、特色精品、滿額好禮共襄盛舉。入口處就是超前部署年度大作《膽大黨》，幽靈與外星人的奇幻熱血加上青春戀曲，從公布動畫製作消息就受到各界注目，主角綾瀨桃、厄卡倫、靈媒奶奶綾瀨星子和人氣美少女白鳥愛羅攜手歡迎大家蒞臨木棉花攤位。場內更首賣多款《膽大黨》商品，小桃、厄卡倫、星子、愛羅的全身壓克力立牌，眼神粉有戲的高速婆婆與賽伯星人眼罩，《膽大黨》8月下旬搶先特映與10月正式開播，木棉花也會接著帶來更多消息。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

每年漫畫博覽會都被秒殺的木棉花福袋組合，今年推出超值七大福袋：動畫已告一段落，但討論聲量依舊超高的《葬送的芙莉蓮》，這次一口氣推出兩款商品完全不同的福袋，A款是好拍又實用的寶箱怪造型面紙套加上萬用絨毯的組合，B款則有耳罩式藍芽耳機、全彩拭鏡布以及三角腰靠枕，兩款福袋的作品大紙袋也超有誠意地採用不同設計。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

另外《刀劍神域 Alicization》、《86-不存在的戰區-》、《無職轉生 ~到了異世界就拿出真本事~》三部作品都推出了既香又實用的福袋組合，讓喜愛的角色時時刻刻陪伴在生活中；集可愛與療癒於一身的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的福袋組合，都推出超Q的角色造型無線藍牙音箱，七款福袋都在活動攤位外圍的福袋區進行販售。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

代理眾多動畫強作的木棉花，漫博帶來最新首發商品：《葬送的芙莉蓮》名言鑰匙圈，月光下的千年精靈魔法使展現出讓所有魔族為之戰慄，被稱為「葬送的芙莉蓮」氣勢；《轉生史萊姆》帶來清新可愛的彩繪玻璃風透明傘，以及超療癒的利姆路造型大舒壓球，一解炎炎夏日的各種煩躁；《間諜家家酒》2088片拼圖，帶粉絲重溫動畫第二季豪華郵輪上佛傑一家相互扶持的刺激與感動；象徵調查兵團的自由之翼，以及「獻出你的心臟」口號，轉化成造型鏈錶以及原石杯墊，陪伴身旁隨時重溫《進擊的巨人》史詩等級的磅礡感動。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼家家酒（圖／木棉花提供）

揮動熱血之拳的《WIND BREAKER 防風少年》，穿上防風鈴圖騰的潮流T-shirt成為守護的一員，全彩抱枕讓粉絲一次擁有櫻遙與蘇枋隼飛的帥氣英姿；跟《無職轉生》魯迪烏斯一樣信仰著洛琪希的教徒們，木棉花帶來獨家的壓克力立牌，30公分高的泳裝跪坐姿勢加上回眸的動人神情，超大超香超耀眼；貪婪之島實境解謎遊戲正在台北松菸如火如荼進行中的《獵人 HUNTER×HUNTER》，帶來可肩背、斜背、手提的簡約側背包，低調展現你的獵人精神。木棉花攤位內還有眾多熱門動畫商品，更多詳細資訊可以查看官方粉絲團。▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）
 

關鍵字：葬送的芙莉蓮獵人膽大黨木棉花漫博無職轉生

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