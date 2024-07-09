《獵人》奇犽生日冨樫手繪生日賀圖　四人同框網盼團聚之日

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣漫畫家冨樫義博自 1998 年開始連載《HUNTER×HUNTER》（獵人），因為腰痛疾病時常休刊，不過這兩個月他在推特上積極更新，日前「奇犽」生日時又畫了一張主角團四人的慶生圖，讓不少網友紛紛點讚並盼望能早日看到四人重聚之時。

▼獵人。（圖／翻攝自X@hunter_anime 官方）

冨樫義博自 2022 年開設網路社群帳號，主要是向大眾報告自己的身體狀況以及更新畫稿的進度，2023 年 11 月發表《HUNTER×HUNTER》第 37 冊提到，今後視身體狀況，不再以周刊連載的形式發表，但沒有具體透露日後如何更新。不過自今年 5 月開始，冨樫老師再次動筆，至今已經分享兩個月的工作進度 ( 來到 414 話 )，日前「奇犽」生日時老師也為其繪製了生日賀圖。

彩圖上能看到到《獵人》主角團四人小傑、奇犽、雷歐力、酷拉皮卡一起開心的慶生，賀圖釋出後短短一天就吸引超過 730 萬觀看以及 25 萬人按讚，距離四人上次團聚已經是 20 幾年前，網友們也紛紛喊到，「這張圖好讚」、「夢想著總有一天四人會再次團聚」、「好久沒看到四人同框了嗚嗚」、「富堅這兩個月幾乎天天畫，很猛阿！」