「獵人、柯南」強檔集結　暑假全台動漫「快閃店、展覽」整理

記者楊智仁／綜合報導

隨著暑假到來，近期相當多動漫展覽、快閃店於台灣盛大展出，包含「名偵探柯南、獵人」等知名 IP 讓動漫迷們不用到日本就能感受到作品魅力，本篇文章整理五個近期於台灣登場的展覽、快閃店，就讓我們一起看看有哪些精采內容。

《名偵探柯南》連載 30 周年紀念展

正於日本巡迴展出【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】，7 月 6 日 - 9 月 1 日於新光三越台北信義新天地 A11 盛大展出，現場分為六大展區在這裡能看到柯南各角色經典名言、各角色酸甜苦辣戀愛元素、錯綜複雜的暗號及死亡訊息、穿上後彷彿變成超人的各種柯南道具、青山剛昌老師特別展示室...，柯南迷們不妨趁著暑假一起踏入 30 年的時光隧道。

▼《名偵探柯南》連載 30 周年紀念展。

《獵人》實境解謎遊戲

《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇》將於 6 月 27 日 - 9 月 17 日在松山文創園區北向製菸工廠盛大展開，全區打造 250 坪實景，玩家登入貪婪之島後，需與同行隊友三人合作，全力解謎就有機會拿到指定口袋卡片，遊戲全程 75 分鐘，其中包括《獵人》中的經典場景，如「一坪海岸線、戀愛都市愛愛」等都會在遊戲過程中出現，宛如身處貪婪之島中。

▼《獵人》實境解謎遊戲。（圖／木棉花提供）

《【我推的孩子】》沉浸式展覽

由集英社主導全景沉浸式漫畫光影展「MANGA DIVE」在日本推出後讓漫畫迷對喜愛的作品有不同的體驗，這次以漫畫《我推的孩子》為首次展覽主題，透過 360 度聲光投影呈現作品內容、只有在這個展才能看到的新生「B 小町」秘密演場會、日本當地活動才能買到的限定商品全都移師到台北。本次漫畫光影展將分為七月場（6/29 - 7/31）和八月場（8/1 - 9/6）在台北華山文創園區 東A3 登場。

▼沉浸式漫畫光影展MANGA DIVE。（圖／翻攝自MANGA DIVE 台灣）

《咒術迴戰》第二季快閃店

《咒術迴戰》第二季快閃店最終場移師南台灣擴大舉辦，6 月 29 日至 9 月 1 日在高雄駁二特區 B6 倉庫盛大展開。本次活動堪稱《咒術迴戰》快閃店全台巡迴最大場，上百坪活動空間全方位重現台北、台中四大經典拍攝場景，首次公開超人氣角色五條悟和夏油傑的超可愛大型 Q 萌氣偶。此外，場內重新打造 400 公分高等比例「伏魔御廚子」場景，再次為南部粉絲們帶來咒術領域震撼的視覺享受。

▼《咒術迴戰》第二季快閃店。（圖／咒術快閃店）

《名偵探柯南 100 萬美元的五稜星》快閃店

以怪盜基德及北海道函館為舞台所展開的劇場版《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》不僅在日本創下票房紀錄，台灣上映後也繳出好成績。這次快閃店 6 月 13 日起於統一時代百貨高雄店、6 月 19 日起於新光三越台北信義新天地 A8 館 5 樓、7 月 19 日起在台中中友百貨 C 棟 13 樓登場，快閃店滿滿電影氛圍主題設置及吸睛拍照牆，上百款台 / 日周邊精品供選購、機台紀念小物等待粉絲來朝聖。

▼《名偵探柯南 100 萬美元的五稜星》快閃店。（圖／曼迪提供）