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石油盃北美TL發威決勝局大優勢　T1絕境搶巴龍逆轉殺入決賽

記者楊智仁／綜合報導

2024 電競世界盃（Esports World Cup，簡稱 EWC）《英雄聯盟》項目進入四強賽程，首個系列賽由人氣戰隊 T1 對決北美 TL，遊戲中北美勁旅展現強勁實力，決勝局一度將 T1 逼到懸崖邊，所幸 T1 靠著中野穩健發揮，還有關鍵時刻偷到巴龍最終完成逆轉，也進入到這次石油盃的決賽。

▼T1 vs TL。（圖／翻攝自 @EWC_EN 推特）▲▼T1。（圖／翻攝自 EWC）▲▼T1。（圖／翻攝自 EWC）

本次 TL 有備而來，首戰就靠著希格斯 + 婕莉發威擊敗 T1 系列賽先聲奪人，第二局 T1 則憑藉三射手前期就取得大幅領先，雖然中間一度出現亂流，最後還是有驚無險把比分扳平。來到關鍵決勝局前期 TL 換線處理得非常好，連續塔殺、物件控制經濟擴大至 4.5k，T1 只能靠著中野抓人咬牙苦撐。

▲▼T1。（圖／翻攝自 EWC）▲▼T1。（圖／翻攝自 EWC）

不過 20 分鐘 TL 似乎太急著想要擴開優勢，茂凱閃現綁人反而被 Faker 閃現帶到很深位置秒殺，就此 T1 追擊開始漸漸找回氣勢。接著下一波 TL 回來馬上逼巴龍，不過因為沒人可以限制打野，Oner 下牆直接把物件搶走正式吹響 T1 逆轉號角。最後團戰 Faker 蓋牆分割戰場，Guma 成長起來的希維爾傷害非常可觀，28 分鐘 T1 靠著一波團直搗黃龍，晉級到這次石油盃的決賽。

▲▼T1。（圖／翻攝自 EWC）

關鍵字：英雄聯盟石油盃T1電競世界盃

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