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《傳說對決》BGM賽前訪平常心看比賽：我們復活甲，起來能反打

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL國際賽於 6、7日舉辦四強賽，將在7日晚間見證2024年冠軍誕生的一刻，而睽違四年，GCS賽區再次有兩支隊伍進入四強，贏過近年來一直表現最優異的泰國賽區，而目前在勝者組、被譽為奪冠大熱門的BMG也在賽前接受媒體訪問，隊員面對接下來的賽事都以平常心面對，認為只要專注好自己的角色，奪下冠軍的機會非常大。

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▼BGM以平常心看待接下來比賽，認為只要正常發揮奪冠機率很大。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ FW,BMG 。（圖／記者蘇晟彥攝）

聊起在上一場比賽中，BMG以4：3的成績送走上次國際賽事（AIC）冠軍、也是被視為奪冠大熱門的TLN，首先針對第六場比賽，Neil認為就是BP上有一點怪怪，整個隊伍也不在狀況內，所以那一場很快就被對方在9分鐘時拿下分數，但輸了之後進入到關鍵局，其實大家也沒有特別想什麼，就把本分事情做好，最後也順利拿下勝利。

賽前主播賽評認為，在明天對上BRU的一大看點，就是BMG的教練恩天將跟BRU Kssa率先展開一場「師徒對決」的BP大戰，恩天則說，其實就只是帶過他，自己當時在RPL賽區待過，大概知道他的選角策略，也因為團練過幾次，知道BRU擅長的角色，所以在BP環節就明天（7月6日）見真章。

此外，可愛也說，BRU隊伍的箭頭集中在中野上，其他對位線路只要正常發揮，能夠將中野好好壓制住，拿下勝利什麼問題，但自己只想要專注好自己的任務，不會過多關注對手的表現。恩天也補充，因為這兩隊中野比較容易打出破口，所以在選角上也會稍微針對，但主要還是必須在不影響自己拿出擅長角色的前提下進行。

而在BGM中，由於Neil國際賽事的經驗最豐富，也是隊中年紀最大的選手，在重組的第一年就與後輩們拿下許多榮耀，他認為其實在這次APL感受到每個賽區的實力都有提升，不會只有冠軍隊伍一支獨秀，每支隊伍都有威脅性，但也認為《傳說》還是一個滿吃反應的遊戲，只能說是屬於年輕人的遊戲。

最後問起在冠軍賽想要對上哪一隊，非常渴望拿到勝率的隊員則說，以勝率上當然希望對上GGL，但這樣就會對同賽區的選手FW非常不好意思。而針對明天對上BRU的比賽，隊員間其實都沒那麼緊張，畢竟以目前賽制來說，就算輸了還是有機會再打回來，還開玩笑說，「反正我們有復活甲，而且復活起來通常是反打」

關鍵字：傳說對決APLGCSBMG冠軍

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