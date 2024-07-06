《傳說對決》GCS睽違4年2隊伍闖四強　主播賽評「冠軍名單」一次看

記者蘇晟彥／曼谷報導

Garena《傳說對決》國際賽事APL 6、7日將舉辦四強、冠軍賽，繼2020年後，再次有2支GCS賽區台灣隊伍擠進前4，成為近期傳說粉絲最關注的賽事。對此，這次主播、賽評DDISK、阿寒、Ghot及CK也前往泰國曼谷進行現場轉播、替GCS賽區粉絲帶來前線消息，在比賽前日也接受媒體訪問，並排出屬於自己心中的「2024 APL四強名單。

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▼ DDISK、阿寒、Ghot及CK（左起、依照順序）前進泰國給出自己心中的四強名單。（圖／記者蘇晟彥攝）

首先針對在這次APL中首次出戰的天才打野「晏晏」，多次替BGM打出破口，四位主播、賽評也給出了自己的評價。Ghot認為作為一個第一年打職業的新進選手，在整個戰場上的相當亮眼，在第一季直接賽事中就能走到這個地方非常強；DDisk則說，晏晏就是GCS這七年來第一年打職業就打到最好的選手，沒有之一；阿寒則跟BGM喊話，如果可以，一定要把野凱（晏晏、可愛）兩位選手抓牢，兩位都在最正確的位置上，發揮出最強的陣容跟實力；最後CK也補充，現階段看起來一定是晏晏的黃金期，尤其像是新人天才，這七年來也看過很多，像是DADA的崛起、NK等等，這些都是一個過程，現在對晏晏來說一定是最敢打、最敢表現的時間，會帶領團隊打出破口，也可能會有大家看到比較莽撞的部分，但這些選手到中後期慢慢就會變相更穩定發揮，上下限就會變的縮小，所以建議晏晏要把這段黃金時期拉長，也希望在國際賽事後能夠蛻變，變成更強的選手。

Ghot

在預測方面，Ghot認為目前在敗部組的FW是非常有冠軍相，但不可否認的是BMG的晏晏表現非常亮眼，儘管GGL在八強賽時大爆發，讓三追四擠下TLN，但Ghot還是認為這種突然運氣大爆發、骰到6的狀況不多，因此GGL還是會在明天的賽事中被FW送下去，在這次APL的賽事中止步。

針對四強亮點，Ghot指出明天（7月6日）第一場將由BGM對上BRU，兩隊的教練「恩天」、「KKSA」這對師徒B/P的對決非常值得著中，可能可以看他們互猜彼此的B/P，但相信狀況還是會對BGM特別有利。而Ghot在這次賽事中，BGM中路Neil在這次賽事中扮演隊伍非常關鍵的角色，是表現最亮眼的選手，不會太衝、穩定的成為隊伍的後盾，讓BGM能夠一路爬到頂端。

最後針對BRU、GGL的選手，Ghot則認為打野這條路線的選手gray跟 Kanashi 要特別注意，在瑞士制的比賽中這兩位多跳出來扛，能夠勝利幾乎是要歸功於他們身上，所以必須再三小心兩位的發揮。

DDisk

在DDisk的視角裡，BMG依舊是奪冠大熱門、拿下冠軍不可質疑，但是FW則可能在明日（7月6日）的四強賽就止步，從遊戲內容來看，在Bo7的比賽中看出來，電狼的實力「可能到頂點了」，很多部分都需要再努力，而面對大黑馬GGL，DDisk則認為剛好GGL處在一個「爆發狀態」，會憑藉這股狀態將電狼撞下來，但碰到在頂端的兩隊BGM、BRU整體實力就會有差距，因此自己才會排出BGM>BRU>GGL>FW的排名。

面對即將當兵，在入伍前能夠有機會來到現場轉播，同時也是在泰國的「轉播處女秀」，DDisk非常希望在今年「最有希望的一年」可以親眼見證GCS的選手拿到冠軍，認為「運氣一定站在我們（GCS賽區）這邊」。針對接下來的賽事，DDisk認為明天BGM、BRU將會是非常值得注意的比賽，在這個版本中兩隊都將核心放在打野，而且玩得非常出色、贏過其他兩隊，原先會覺得BRU在這次APL一個大分都沒掉，但在BGM逆襲擠下TLN後，反倒認為BGM現在很在狀況內，可以延續這股氣勢將冠軍拿下。

最後在這次比賽中，DDisk認為FW、BGM的中路政澤、Neil是自己一直在關注的選手，對於Neil，這次APL肯定是再次證明自己的機會，如果拿下，將會是《傳說對決》史上第一個三個世界冠軍的人，而電狼的政澤，他也點出每次到了線下賽，他的表現就會比較不穩定，也希望他能正常發揮，尤其是接下來面對的隊伍中路都非常穩定，只有相信自己才能戰勝敵人。

▼主播賽評四強預測名單。



預測者 第一名 第二名 第三名 第四名 Ghot FW BMG BRU GGL DDisk BMG BRU GGL FW 阿寒 BMG FW GGL BRU CK FW BRU BMG GGL

阿寒

阿寒的四強預測則是BMG、FW、GGL、BRU，他認為GCS兩支隊伍只要能夠應付現場的氣氛，就可以很穩定的將名次拿下，而且從第一把就可以很清楚知道兩隊的走向。他認為，這次GCS能夠睽違已久，再度有兩支隊伍進到四強賽，有一部分跟運氣成分有關，但運氣也是實力的一種，這次的賽事跟以往不同，版本對於兩隻野凱很強的隊伍更好發揮，這次也非常開心能夠有幾乎見證榮耀再度回歸GCS賽區的一刻。

在比賽亮點部分，他還是會將重點擺在對位碰撞、視野爭奪，這次四強的打野都沒有爛到不能比賽，所以重點就擺在雙邊線要怎樣配合打野，去將經濟慢慢拉開，把在其他線路的經濟損失縮小，只要野凱能夠穩定發揮、邊線不要出事，很大機率會由GCS賽區的隊伍拿下最終冠軍。

針對GCS亮點，他還是強調自己認為野凱在這個版本非常重要，兩隊的凱撒路選手可愛、奶綠都屬於越相信自己會越強的選手，在那一個時期出來的選手都要這樣的特性，因此在這兩個選手都很強的狀況下，會更去關注打野這個位置的表現。阿寒說，閃電狼的小詹在狀況好的時候，真的是誰也攔不住，跟晏晏相比都是同樣打法的選手，在現在邊線會選擇盡量不要出事的狀況下，野凱就非常值得關注。

CK

在CK的預測名單中，非常希望看到FW能奪下冠軍，尤其是FW如果要登上巔峰，勢必會對上將他們兩度送下去的BRU，希望能夠上演復仇的劇本。而由於CK所帶領的RTS有陪FW、BGM團練，因此對他們的狀況算了解，看下來還是認為FW的狀態比較好一點，但BGM有一種現場大賽的Buff，可能會創造奇蹟，但理性看還是認為FW會拿下冠軍。

CK也繼續補充，對於FW在賽場上比較「慢熟」的狀況，因為很容易把戰局拖到第七把，尤其是如果要登上冠軍，7月7日最多要打上14把比賽，CK則認為現在很大的上下限留在奶綠這個選手身上，目前賽事內容來看，只要他發揮能夠穩定中上，其實就沒什麼問題，回頭看對上BRU第7把，也是司科德突然出去送掉了那一把。

最後針對這次能夠來到現場轉播，CK也說，因為從2020年奪冠後，其實GCS的隊伍都沒有再度出現在這麼前面的名次，難得有這次機會非常興奮，上次自己是帶隊，但這次有一種真的在看秀的感覺，希望兩隊能夠好好把握機會、拿下屬於他們職業生涯中的冠軍獎杯。