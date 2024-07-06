閃電狼豁達自嘲「我拿過很多亞軍」　奶綠發揮成焦點：我很穩定了

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL聯賽將於 6、7日舉辦四強賽，繼2020年後，再次有2隊GCS賽區隊伍擠進四強，讓奪冠的希望瞬間暴增。對此，閃電狼（Flash Wolves）在賽前特地接受媒體訪問， 談起近年「總是差一步冠軍」卻意外表現超脫年齡的豁達自嘲「我們是拿過很多次亞軍的隊伍」，但現在不會特別去想著一定要拿到冠軍，盡力把該做的事情做到，盡全力就對了。

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▼閃電狼（Flash Wolves）賽前接受媒體訪問。（圖／記者蘇晟彥攝）



閃電狼在這次瑞士制的賽事中，與BRU纏鬥7場，最終以3：4的成績進入敗部組，在接下來的兩天內，若要捧起冠軍獎杯，最多可能要打滿21場，對於體力、意志是一大考驗。在這些年訪問電狼的時候，他們總會說自己是「慢熱」的隊伍，在這次訪問中教練林口也不避談這個問題，直說「我們還是慢熱的選手，但希望能夠快一點找到手感」。

談起這幾次大型賽事中，總是與冠軍差一步，連續好幾次在春、夏季賽都是拿下亞軍，隊員反而已經能夠豁達面對這件事，在自我介紹時還會調侃自己「我是拿下ＸＸ次亞軍的選手」，被問起這題，會不會總是難以克服心態，政澤則說，其實現在都已經樂觀看待，如果是只拿過一兩次，我可能會過不去，但已經拿了這麼多次亞軍，就好像已經習慣，林口教練也在一旁鼓勵隊員說，「其實我們滿正面思考，如果拿到冠軍就是突破，亞軍那我們就是延續傳說了」。

針對在首日將對上「爆發狀態」的GGL，林口教練則不擔心認為GGL能拿下勝利，有一部分還是得歸功在TLN犯下電競史上一大錯誤，就是能在點主堡時硬要去洗對方溫泉，導致被對手反狙殺掉，輸掉那場比賽，他認為GGL在選角上非常勇於嘗試、也會在許多意料之外的地方蹲點「給驚喜」，但隊伍只要能夠防好這一點，將節奏抓穩，贏下他們並不是難事，教練也補充，其實從這次國內賽就覺得GCS賽區的隊伍大幅進步，這次meta也是GCS賽區擅長的，並不怕其他隊伍的特殊選角，畢竟特殊選角反倒是自己最擅長的。

先前在主播賽評的訪談中，認為這次很大的重點會放在凱撒路的奶綠上，如果夠穩定就可以帶領隊伍走到更前面的名次，針對這件事，奶綠也說，其實這次世界賽自己的狀況都算穩定，自己對上的野凱打法也被很多隊伍學習，所以嘗試滿多不同風格去嘗試，像是讓打野吸我線上兵經驗，換我去跑線等等，所以並不怕自己不穩定。

儘管在這次APL賽事中，射手位都要到大後期才會有發力點，許多隊伍都會選擇「不搞事」的射手位，煜翔也認為自己在射手的角色池算滿深的，接下來希望能夠幫助隊伍找到突破口、拿下勝利。最後隊員們也回應粉絲，希望能夠不負所望，奶綠問媒體，「這篇新聞什麼時候上？」，媒體回答「應該今天（5日）訪完最晚隔天早上就會出了」，他再度開玩笑說，「希望會有第二篇新聞，讓你們看到我捧杯的時候」。