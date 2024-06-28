寶可夢中心新品周六開賣　粉絲憂「黃牛再起」：別再夜排了

記者蘇晟彥／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從去年12月開幕以來人氣居高不下，假日仍需要使用整理券進場，新進的人氣商品時常遭到秒殺。對此，台北寶可夢中心預計將於 29 日推出以故勒頓及密勒頓為主題設計的商品系列「TREASURED WAY HOME」，其中四角褲、LED裝飾燈都意外受到粉絲討論，讓訓練家直喊，「拜託黃牛這次不要再來了！」

▼台北寶可夢中心將在29日販賣歸鄉系列（TREASURED WAY HOME）新品。（圖／ETtoday資料照）



將在 29日販售的TREASURED WAY HOME系列商品共有24樣，將以人氣系列作《寶可夢 朱／紫》的神獸故勒頓及密勒頓作為主題設計，其中LED裝飾燈、四角褲系列最受到粉絲討論，不少粉絲直言開賣一定要第一時間去搶，以免又被黃牛入侵，但也有不少粉絲認為，上一次「大器晚成」快龍系列黃牛也沒有佔到便宜，都會不定期補貨，不要在第一時間讓他們鑽到空檔就可以。

但目前寶可夢中心的人氣居高不下，假日仍需要使用整理券入場，將於以下特定時間發放整理券，要前往的民眾需要多加注意，或是趁平日去人會較少。

【入店整理券發放實施日期】

2024年 6月1日（六），2日（日）

2024年 6月8日（六）～10日（一）

2024年 6月15日（六），16日（日）

2024年 6月22日（六），23日（日）

2024年 6月29日（六），30日（日）

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上午 10：00 入店整理券發放開始

上午 10：45 入店整理券發放結束

※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。

TREASURED WAY HOME【商品詳細】



LED裝飾燈 TREASURED WAY HOME $1,420

T恤 TREASURED WAY HOME 110 $890

T恤 TREASURED WAY HOME 130 $890

T恤 TREASURED WAY HOME M $1,110

T恤 TREASURED WAY HOME L $1,110

四角褲 TREASURED WAY HOME M $410

四角褲 TREASURED WAY HOME L $410

四角褲 TREASURED WAY HOME 110 $320

四角褲 TREASURED WAY HOME 130 $320

迷你肩背托特包 TREASURED WAY HOME $1,010

鑰匙圈 TREASURED WAY HOME (故勒頓) $230

鑰匙圈 TREASURED WAY HOME (密勒頓) $230

原子筆組附夾鏈筆袋 TREASURED WAY HOME $350

【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME Logo $190

【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME 花紋 $190

【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME 主視覺圖案 $190

毛巾 TREASURED WAY HOME $450

眼鏡盒 TREASURED WAY HOME $700

正反兩用束口袋 TREASURED WAY HOME $450

附扣環小包 TREASURED WAY HOME $260

證件夾 TREASURED WAY HOME $570

A4文件夾 TREASURED WAY HOME 2入 $190

板夾 TREASURED WAY HOME $510

掛頸袋 TREASURED WAY HOME $630