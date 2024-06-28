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寶可夢中心新品周六開賣　粉絲憂「黃牛再起」：別再夜排了

記者蘇晟彥／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從去年12月開幕以來人氣居高不下，假日仍需要使用整理券進場，新進的人氣商品時常遭到秒殺。對此，台北寶可夢中心預計將於 29 日推出以故勒頓及密勒頓為主題設計的商品系列「TREASURED WAY HOME」，其中四角褲、LED裝飾燈都意外受到粉絲討論，讓訓練家直喊，「拜託黃牛這次不要再來了！」

▼台北寶可夢中心將在29日販賣歸鄉系列（TREASURED WAY HOME）新品。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

將在 29日販售的TREASURED WAY HOME系列商品共有24樣，將以人氣系列作《寶可夢 朱／紫》的神獸故勒頓及密勒頓作為主題設計，其中LED裝飾燈、四角褲系列最受到粉絲討論，不少粉絲直言開賣一定要第一時間去搶，以免又被黃牛入侵，但也有不少粉絲認為，上一次「大器晚成」快龍系列黃牛也沒有佔到便宜，都會不定期補貨，不要在第一時間讓他們鑽到空檔就可以。

但目前寶可夢中心的人氣居高不下，假日仍需要使用整理券入場，將於以下特定時間發放整理券，要前往的民眾需要多加注意，或是趁平日去人會較少。

【入店整理券發放實施日期】
2024年 6月1日（六），2日（日）
2024年 6月8日（六）～10日（一）
2024年 6月15日（六），16日（日）
2024年 6月22日（六），23日（日）
2024年 6月29日（六），30日（日）
------------------------------------------
上午　10：00　　入店整理券發放開始
上午　10：45　　入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。

▲▼ pokemon go

▲▼ pokemon go

TREASURED WAY HOME【商品詳細】

LED裝飾燈 TREASURED WAY HOME　$1,420
T恤 TREASURED WAY HOME 110　$890
T恤 TREASURED WAY HOME 130　$890
T恤 TREASURED WAY HOME M　$1,110
T恤 TREASURED WAY HOME L　$1,110
四角褲 TREASURED WAY HOME M　$410
四角褲 TREASURED WAY HOME L　$410
四角褲 TREASURED WAY HOME 110　$320
四角褲 TREASURED WAY HOME 130　$320
迷你肩背托特包 TREASURED WAY HOME　$1,010
鑰匙圈 TREASURED WAY HOME (故勒頓)　$230
鑰匙圈 TREASURED WAY HOME (密勒頓)　$230
原子筆組附夾鏈筆袋 TREASURED WAY HOME　$350
【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME Logo　$190
【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME 花紋　$190
【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME 主視覺圖案　$190
毛巾 TREASURED WAY HOME　$450
眼鏡盒 TREASURED WAY HOME　$700
正反兩用束口袋 TREASURED WAY HOME　$450
附扣環小包 TREASURED WAY HOME　$260
證件夾 TREASURED WAY HOME　$570
A4文件夾 TREASURED WAY HOME 2入　$190
板夾 TREASURED WAY HOME　$510
掛頸袋 TREASURED WAY HOME　$630

關鍵字：寶可夢TREASUREDWAYHOME故勒頓密勒頓台北寶可夢中心

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