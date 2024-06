寶可夢中心新品周六開賣　粉絲憂「黃牛再起」：別再夜排了

記者蘇晟彥/綜合報導

台北寶可夢中心(Pokémon Center TAIPEI)從去年12月開幕以來人氣居高不下,假日仍需要使用整理券進場,新進的人氣商品時常遭到秒殺。對此,台北寶可夢中心預計將於 29 日推出以故勒頓及密勒頓為主題設計的商品系列「TREASURED WAY HOME」,其中四角褲、LED裝飾燈都意外受到粉絲討論,讓訓練家直喊,「拜託黃牛這次不要再來了!」

▼台北寶可夢中心將在29日販賣歸鄉系列(TREASURED WAY HOME)新品。(圖/ETtoday資料照)



將在 29日販售的TREASURED WAY HOME系列商品共有24樣,將以人氣系列作《寶可夢 朱/紫》的神獸故勒頓及密勒頓作為主題設計,其中LED裝飾燈、四角褲系列最受到粉絲討論,不少粉絲直言開賣一定要第一時間去搶,以免又被黃牛入侵,但也有不少粉絲認為,上一次「大器晚成」快龍系列黃牛也沒有佔到便宜,都會不定期補貨,不要在第一時間讓他們鑽到空檔就可以。

但目前寶可夢中心的人氣居高不下,假日仍需要使用整理券入場,將於以下特定時間發放整理券,要前往的民眾需要多加注意,或是趁平日去人會較少。

【入店整理券發放實施日期】

2024年 6月1日(六),2日(日)

2024年 6月8日(六)~10日(一)

2024年 6月15日(六),16日(日)

2024年 6月22日(六),23日(日)

2024年 6月29日(六),30日(日)

上午 10:00 入店整理券發放開始

上午 10:45 入店整理券發放結束

※依據當日人潮狀況,上述時間有可能前後調整。

TREASURED WAY HOME【商品詳細】



LED裝飾燈 TREASURED WAY HOME $1,420

T恤 TREASURED WAY HOME 110 $890

T恤 TREASURED WAY HOME 130 $890

T恤 TREASURED WAY HOME M $1,110

T恤 TREASURED WAY HOME L $1,110

四角褲 TREASURED WAY HOME M $410

四角褲 TREASURED WAY HOME L $410

四角褲 TREASURED WAY HOME 110 $320

四角褲 TREASURED WAY HOME 130 $320

迷你肩背托特包 TREASURED WAY HOME $1,010

鑰匙圈 TREASURED WAY HOME (故勒頓) $230

鑰匙圈 TREASURED WAY HOME (密勒頓) $230

原子筆組附夾鏈筆袋 TREASURED WAY HOME $350

【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME Logo $190

【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME 花紋 $190

【可任選】手巾 TREASURED WAY HOME 主視覺圖案 $190

毛巾 TREASURED WAY HOME $450

眼鏡盒 TREASURED WAY HOME $700

正反兩用束口袋 TREASURED WAY HOME $450

附扣環小包 TREASURED WAY HOME $260

證件夾 TREASURED WAY HOME $570

A4文件夾 TREASURED WAY HOME 2入 $190

板夾 TREASURED WAY HOME $510

掛頸袋 TREASURED WAY HOME $630