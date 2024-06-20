請法環假！《艾爾登法環》搞笑漫畫作者因DLC將發售宣布休刊

記者楊智仁／綜合報導

《艾爾登法環》是近幾年最知名的高難度動作遊戲，玩家主要活動舞台位於交界地，與各式人物相遇、戰鬥，最終目標成為艾爾登之王，其首個大型 DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》（Shadow of the Erdtree）馬上要在 6 月 21 日登場讓不少玩家相當期待，就連官方漫畫《黃金樹之路》作者都宣布要為了 DLC 休刊一段時間。

▼《黃金樹之路》作者宣布暫時休刊。（圖／翻攝自台灣角川）

《艾爾登法環 黃金樹之路》漫畫是由飛田ニキイチ作畫，於 2022 年 9 月在 ComicWalker 上開始連載，以 11 種語言進行同步免費更新，主角是名為褪夫的褪色者，在交界地寧姆格福遇上了謎之少女梅琳娜，由此開啟前往黃金樹的故事，遊戲內熟悉角色帶來許多荒唐橋段相當有趣。不過隨著《黃金樹幽影》發行在即，日前飛田老師於推特上宣布，原訂 7 月 19 日連載要暫停，自己相當期待 DLC 上線並期待和玩家們在「幽影之地」見面。許多讀者也紛紛笑喊老師去放「法環假」了，畢竟《黃金樹之路》本來就是《艾爾登法環》改編漫畫，休息一下去取材聽起來也相當合理。