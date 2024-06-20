「清朝蟲王」SoBaD愛子將出生　鳳梨妹懷孕甘苦「痛到在浴缸睡覺」

記者楊智仁／綜合報導

曾代表台灣出征「星海爭霸」國際賽知名實況主SoBaD，2021年宣布跟實況主鳳梨妹結婚，今年2月情人節宣布懷孕喜訊，先前鳳梨妹也挺著8個月孕肚辣拍孕婦寫真，並請到樂咖影像攝影團隊掌鏡拍攝紀念孕肚，夫妻兩人沉浸在即將迎接寶貝兒子「小壞壞」喜悅中，一系列孕婦寫真照相當浪漫溫馨。

▼SoBaD偕妻鳳梨妹拍孕婦寫真。（圖／樂咖影像提供）

鳳梨妹表示，起初懷孕第一個想法是完全不要留下任何照片，甚至鄭重警告SoBaD，「小孩生出來之前，不准讓任何人知道我懷孕，我也不想讓第三個人看見我懷孕的模樣。」畢竟胖十幾二十公斤的模樣，這個階段很容易失去自信，不過後來鳳梨妹也提到為何改變想法，「因為SoBaD每天幫我擦妊娠霜時，都會用充滿愛意眼神看著孕肚，接著深情輕輕吻一下我的肚子。久而久之我開始覺得，挺著大大肚子好像也蠻美的，甚至是一生難得一次、難以復刻的體態，才會有想要拍下孕婦寫真紀錄這個模樣的想法。」

孕期期間鳳梨妹吃足苦頭，所有熱門、冷門孕婦症頭通通上身，每一樣都會痛到坐立難安、睡不著覺，尤其懷孕六個月開始，鳳梨妹手腳神經被壓迫到又麻又痛。最特別的是因為躺在床上真的太痛了，懷孕中後期都是住在浴缸裡睡覺，因為泡在水裡有浮力，似乎可以減輕一些疼痛，每次浴缸一睡就是三小時起跳，每天都要泡浴缸七八次，甚至連吃飯都是在浴缸裡，常常覺得自己這個模樣很狼狽，「幸好後來SoBaD學會每天照三餐幫我按摩，他的按摩技術已經練就到可以媲美專業按摩師傅，我甚至鼓勵老公如果未來失業，去當到府服務的孕婦按摩師，孕婦真的太需要按摩了。」

「寶寶未來想和爸爸一樣當電競選手，會支持他嗎？」對於SoBaD這是很常被粉絲問到的問題，他也笑回，「當然支持，相信小朋友從小看著我工作，一定對電競領域有了解，我會讓他知道這不是一個可以打混摸魚的地方，如果他知道這些，還嚮往進入這個領域的話，我一定會全力幫助他，只要他可以先打贏老爸。」