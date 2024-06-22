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《柯南》最強劇場版、藤本樹神作台灣將上映　盤點暑假人氣動畫電影

記者楊智仁／綜合報導

2024 上半年「間諜家家酒、排球少年、鬼滅之刃 - 邁向柱訓練、機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM...」多部動畫電影吸引超多動漫迷進戲院觀看，隨著夏天到來，更多人氣作品即將登場，接下來就讓我們看看即將在暑假上映的幾部熱門動畫電影。

▼暑假即將上映人氣動畫電影。（圖／翻攝自官網）▲▼柯南。（圖／翻攝自官網）

《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》6/28上映

《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》堪稱系列最強劇場版，主打著「偵探 vs 怪盜」上映短短 22 天劇場版票房就突破百億大關，目前票房超越 144 億日圓創下歷史最佳，台灣預定 6 月 28 日正式上映。劇情講述某日怪盜基德對斧江財團的收藏庫發出預告信，讓柯南納悶的是向來只愛盜取珠寶的基德，怎麼這次卻鎖定一把日本刀。同時平次為了參與劍道大會也來到北海道，伴隨著突然出現的命案兩名偵探與怪盜對決就此上演，並一步步揭開基德和刀中隱藏秘密。

▼《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》。（圖／翻攝自@conan_movie）▲▼柯南。（圖／翻攝自官網）

《哆啦A夢：大雄的地球交響樂》7/12上映

《哆啦A夢》一直都是歷久不衰的作品深受大人小孩的喜愛，新劇場版在日本也繳出 42 億日圓票房，本次作品預定 7 月 12 日台灣上映。為了參加學校的音樂會，大雄努力練習不擅長的直笛，神祕少女米佳突然出現在他面前，米佳很喜歡大雄悠閒自在的音色，便招待哆啦A夢與大雄前往將音樂轉化為能量的行星「音樂殿堂」。為了讓音樂殿堂復甦，米佳正在找尋一起演奏音樂專家，哆啦A夢利用道具「音樂家執照」演奏讓殿堂復甦的音樂，此時，將音樂從世界上消除的可怕生物朝他們來襲…。

▼《哆啦A夢：大雄的地球交響樂》。（圖／翻攝自車庫娛樂）▲▼柯南。（圖／翻攝自官網）

《藍色監獄–EPISODE–凪》7/12上映

瘋狂、熱血足球漫畫《藍色監獄》原作銷售突破 3000 萬冊，2022 年推出動畫第一季大受歡迎，以同系列另一超人氣角色「凪誠士郎」為主角全新外傳電影《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》將於 7 月 12 日台灣上映。劇情講述足球天才「凪誠士郎」平常對什麼都提不起興致，直到同學「御影玲王」無意間發現他的才能，力邀他一起踢足球，凪逐漸在運動場上展現連自己都不知道的天賦。某日，玲王與凪收到「藍色監獄」邀請函，那裡齊聚 300 位野心勃勃的高中足球前鋒，玲王與凪一同前往這座充滿競爭的「監獄」，與多位強敵激烈對戰的過程中，天才終將迎來「覺醒」時刻。

▼《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》。（圖／翻攝自Medialink） ▲▼柯南。（圖／翻攝自官網）

《驀然回首》8/1上映

《鏈鋸人》作者藤本樹所著短篇漫畫《驀然回首》是 2021 年 7 月在集英社的漫畫平台「少年Jump+」上發表單篇作品。內容描寫著小學時期裡常在校內報紙上創作漫畫的藤野，就讀中學後開始與欣賞她才能的友人京本一同畫漫畫，但在長大成人時面臨到與京本生離死別的種種經歷。此篇漫畫發表後獲得許多迴響，並成為少年Jump+網站上首部能一天裡達到 200 多萬閱覽次數作品，上周《驀然回首》分別於規模最大國際性動畫影展「安錫動畫影展」、「上海電影節」進行首映，兩個影展門票短時間內銷售一空，催淚好評更是讓觀眾們起立鼓掌。

▼藤本樹催淚神作《驀然回首》。（圖／翻攝自采昌國際）▲▼柯南。（圖／翻攝自官網）

《賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》8/2上映

Cygames 所製作多媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》不論動畫、遊戲都擁有高人氣，動畫部分第二季「東海帝王」克服傷痛東山再起的感人勵志劇情，至今都讓粉絲們相當難忘。這次劇場版以已故日本馬王「森林寶穴」（ジャングルポケット）擔任主角，描述森林寶穴競逐一生一次的經典三冠賽精彩故事。

▼《賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》。（圖／翻攝自Medialink）▲▼柯南。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：柯南驀然回首賽馬娘藍色監獄哆啦A夢

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