快訊／《英雄聯盟》全球傳災情　玩家崩潰：一場3個隊友斷線

▲《英雄聯盟》全球都傳出災情。（圖／翻攝英雄聯盟官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《英雄聯盟》18日發生全球伺服器出錯的情況，許多玩家無法登入遊戲大廳，或是遊玩到一半跳出錯誤通知後畫面卡住，逼迫玩家重開電腦，讓不少玩家氣得發文怒轟。

根據追蹤網站「Downdetector」數據顯示， League of Legends的錯誤回報從18日晚間7時許開始，截至晚間9時錯誤回報不斷攀升，全球玩家都遇到相似的問題。

▲全球各地的玩家都上網回報災情。（圖／翻攝downdetector）



有網友在PTT以「又又又他X的怎麼了？」為題發文表示，他晚間7時許玩遊戲時突然出錯，感嘆想好好玩個遊戲都不行。許多網友看完也回，「我閃退三次好好玩」、「每天正常發揮永遠不修好超扯，而且都是晚上8點左右」、「想說下班打一場，結果第一場直接炸掉」、「一場三個隊友斷線」、「重開機也沒用」、「一下Van68，然後馬上變van84」、「腦殘，想說關掉VANGUARD重開，結果強制要重開機」、「造型賣那麼貴，伺服器也不修」。

也有網友在遊戲論壇巴哈姆特發文表示，他打英雄聯盟到了20分鐘就會跳出錯誤，強制他退出遊戲，且重新連線也沒用，遊戲畫面都會卡住，只能重新開機。另外，他重新開機兩次，一次出現亂碼，且角色的血條消失，另一次則是直接不能連線。

該名網友表示，遊戲指出Vanguard發生未預期的錯誤，才導致程式關閉，然而電腦後台卻顯示Vanguard程式正在運行，對此感到非常無言。

據悉，目前全球都發生無法遊玩的災情，即使有大批玩家到社群貼文下方留言抗議，但英雄聯盟官方仍未對此進行回應。