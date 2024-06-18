ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

快訊／《英雄聯盟》全球傳災情　玩家崩潰：一場3個隊友斷線

▲▼快訊／《英雄聯盟》全球傳災情　玩家崩潰：一場3個隊友斷線。（圖／翻攝英雄聯盟官網）

▲《英雄聯盟》全球都傳出災情。（圖／翻攝英雄聯盟官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

《英雄聯盟》18日發生全球伺服器出錯的情況，許多玩家無法登入遊戲大廳，或是遊玩到一半跳出錯誤通知後畫面卡住，逼迫玩家重開電腦，讓不少玩家氣得發文怒轟。

根據追蹤網站「Downdetector」數據顯示， League of Legends的錯誤回報從18日晚間7時許開始，截至晚間9時錯誤回報不斷攀升，全球玩家都遇到相似的問題。

▲▼快訊／《英雄聯盟》全球傳災情　玩家崩潰：一場3個隊友斷線。（圖／翻攝downdetector）

▲全球各地的玩家都上網回報災情。（圖／翻攝downdetector）

有網友在PTT以「又又又他X的怎麼了？」為題發文表示，他晚間7時許玩遊戲時突然出錯，感嘆想好好玩個遊戲都不行。許多網友看完也回，「我閃退三次好好玩」、「每天正常發揮永遠不修好超扯，而且都是晚上8點左右」、「想說下班打一場，結果第一場直接炸掉」、「一場三個隊友斷線」、「重開機也沒用」、「一下Van68，然後馬上變van84」、「腦殘，想說關掉VANGUARD重開，結果強制要重開機」、「造型賣那麼貴，伺服器也不修」。

也有網友在遊戲論壇巴哈姆特發文表示，他打英雄聯盟到了20分鐘就會跳出錯誤，強制他退出遊戲，且重新連線也沒用，遊戲畫面都會卡住，只能重新開機。另外，他重新開機兩次，一次出現亂碼，且角色的血條消失，另一次則是直接不能連線。

該名網友表示，遊戲指出Vanguard發生未預期的錯誤，才導致程式關閉，然而電腦後台卻顯示Vanguard程式正在運行，對此感到非常無言。

據悉，目前全球都發生無法遊玩的災情，即使有大批玩家到社群貼文下方留言抗議，但英雄聯盟官方仍未對此進行回應。

關鍵字：遊戲伺服器玩家英雄聯盟故障

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑！貪婪之島打躲避球、250坪造景搶先看

《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HTC首次參戰台北動漫展

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《我的英雄學院》8／5確定完結

《航海王》真人版第二季公布新角色

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣

快訊／《鬼滅之刃》周邊偷跑外洩

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

盤點今年暑假高人氣動畫電影

最新新聞

騰訊：陸未成年人暑假僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《亂馬1／2》製作新作動畫

《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬

《咒術》澀谷草圖廣告超抽象

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366