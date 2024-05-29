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《九號天鵝》六牧、盛浩偉辦深度講座　圍繞複製人和未來科技　

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川主辦《九號天鵝》作者六牧與新生代小說家盛浩偉對談講座於日前落幕，這場對談圍繞複製人和未來科技展開，吸引眾多粉絲熱情參與。活動一開始，六牧表示過去長時間都是透過網路社群和粉絲交流，從《九號天鵝》故事的構思、連載到正式出書，沒想到現在能舉辦實體活動與粉絲現場見面，感到非常高興。

▼《九號天鵝》作者六牧與新生代小說家盛浩偉對談講座。（圖／角川提供）▲▼九號天鵝。（圖／角川提供）

而盛浩偉則透露，這是第一次與文學圈以外的作者進行對談，心情上既緊張又覺得十分新鮮。他特別提到，《九號天鵝》有一段描述機器人安德被裝上女性外貌，複製人奇歐一開始不願接受的情節讓他印象深刻，認為故事探討了內在和外貌的深層意義，因而再次感受到《九號天鵝》獨特性，相較於以往的複製人題材漫畫，儘管《九號天鵝》帶有科幻元素，但其真正吸引人之處在於豐富的情感內涵，特別著重於人與人之間的互動與情誼。

▲▼九號天鵝。（圖／角川提供）

對談環節中，六牧提到《九號天鵝》創作靈感來自一次天文館展覽。隨著資料的收集，越來越感受到科幻題材的發展潛力。當時，她還看了一部名為《人造之愛》的紀錄片，片中科學家製作出一個與自己一模一樣的仿真機器人，但卻引發女兒反感產生恐怖谷效應。紀錄片還展示科學家試圖製作各種動物型機器人，這啟發六牧對機器人的想像力。她認為，收集資料的過程就像一路上撿到許多寶貝，越撿越多，也越捨不得放下，因此自然而然地朝著科幻題材繼續創作。

▲▼九號天鵝。（圖／角川提供）

六牧和盛浩偉以輕鬆幽默的語氣展開一場精彩的交流，探討「過去記憶」與「未來科技」對人類社會的影響。六牧是以圖像為出發點的漫畫家，而盛浩偉則是以文字為出發點的小說家，兩位創作者從不同的角度深入探討《九號天鵝》中的複製人、機性戀和未來科技等議題，例如複製人是否能擁有獨特靈魂？另外，基因複製自優秀太空人的複製人奇歐，對於從小照顧自己長大的機器人安德的執著情感究竟是什麼？這場對談不僅給粉絲留下深刻印象，也展示六牧和盛浩偉兩位創作者的獨特見解和豐富的創作想像。

▲▼九號天鵝。（圖／角川提供）

關鍵字：九號天鵝

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