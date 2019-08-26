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《絕地求生》PML Phase 3資格賽落幕　例行賽9/13開打

《絕地求生》PML Phase 3資格賽落幕　例行賽9/13開打（圖／PUBG提供）

記者樓菀玲／台北報導

PUBG Corporation 旗下《絕地求生》於上周末結束台港澳官方聯賽 PML 新賽季 (Phase 3) 的資格賽決賽，由此階段總積分排名前八名的隊伍晉級 PML 今年度的最後一個賽季，與 16 支種子隊伍角逐 2019 PUBG 世界冠軍賽 (PGC) 的兩席出賽名額。

PML Phase 3 資格賽決賽於 8 月 24、25 日在線上開打，從初賽脫穎而出的 16 支隊伍在兩天 12 回合的比賽中對決。比賽首日第一場比賽從新賽事地圖 Sanhok 登場，由新興隊伍 Supremacy (SPM) 拔得頭籌。

首日比賽中值得注意的是東泰高中推派的兩支隊伍 TongTex (TTX) 以及 TongTexAssassin (TTA) 都在前半段班位置，彷彿在宣告其他隊伍不要小看高中生隊伍！而香港知名電競俱樂部 Game Dimension Esports 旗下的 Game Dimension Boys (GDB) 同樣出現在前八名榜單內。首日的六場比賽結束後，除了暫居第一名的 Maze Zephyr (MZ) 以 37 殺斬獲 60 分之外，戰況呈現勢均力敵的混亂局面，其餘隊伍都處於只要吃一場雞即可排名大躍進的局面。

《絕地求生》PML Phase 3資格賽落幕　例行賽9/13開打（圖／PUBG提供）

比賽來到第二日賽程，GDB 發揮超強戰力，隊上的 Bestmarco 表現突出，以平均每場打出 254 傷害的高水準表現，帶領隊伍分別在第一、三以及五場吃雞，拉開與其他隊伍差距，穩健地表現順利讓它們重回 Phase 3 例行賽主戰場。資格賽決賽最後一場賽事開始前，積分排行榜 7至 11 名：HK9 (52分)、OX (55 分)、AFT (57 分)、TTA (61 分) 以及 STR (61 分)，5 支隊伍總積分差在 10 分之內。

最後一場賽事，隊伍往往進攻得會更加積極，而 ahqFighter (AFT) 扛不住進圈壓力在 #7 淘汰。令人惋惜地是 HK9 雖早早剩下一名單兵 Nasix6 (前 Magnificent 隊長)，但他卻展現老兵價值，高超走位挺進決勝圈，更帶有 5 次擊殺，最後以 #3 坐收，如此精彩的表現讓主播、賽評以及觀眾一致叫好。然而比賽終究得分出勝負，總積分結算出來後，HK9、AFT 以一分、兩分之差未能擠進前八名。

《絕地求生》PML Phase 3資格賽落幕　例行賽9/13開打（圖／PUBG提供）

12 場資格賽決賽結束後，總積分排名前八名的隊伍與上賽季總決賽的 16 支隊伍，一共 24 支隊伍將進行四周的 PML Phase 3 例行賽。除了大家所熟悉的 AHQ、GEX、MP5 以及 Talon 等實力堅強的隊伍，Phase 3 例行賽預定將在 9 月 13 日，19：00 開賽。

《絕地求生》PML Phase 3資格賽落幕　例行賽9/13開打（圖／PUBG提供）

關鍵字：PUBG絕地求生

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