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人氣實況主Uzra被酸學歷差　大魚竟靠「胸」騙網友

電競產業蓬勃發展，「實況主」也成為許多年輕人夢寐以求的工作。《電競讚起來》主持人SoBaD、安娜李，本集邀來人氣實況主Uzra、威傅、大魚分享他們的實況之路，Uzra不僅曾被網友酸學歷，大魚也自曝最挫敗的經驗。

實況主大魚竟靠「胸」騙網友
《電競讚起來》來賓：威傅（左起）、大魚、Uzra。（圖片提供／狼谷競技台）

大魚開實況的契機源自想做實驗，當時實況很多妹子穿著都很清涼，於是大魚P了一張大胸照片放在胸前，還很克難地雙手一邊夾著照片一邊玩遊戲，當時有觀眾看了20分鐘才發現胸是假的。SoBaD聽了大笑：「你們就知道那時科技有多不發達了！」安娜李接著笑說：「不只科技不太進步，視力也不太行！」全場笑翻。

實況主大魚竟靠「胸」騙網友
大魚分享開啟實況之路的契機，以及最挫敗的時期。（圖片提供／狼谷競技台）

聊到曾遇到的挫折，Uzra回憶第一次播比賽時，他很認真準備，卻意外被砲轟學歷差，居然有網友酸「沒有大學畢業也可以播比賽？」大魚也分享過去的經驗：「當年TPA奪冠，看到長毛在主播台上淚流滿面的樣子很感動。」也想透過這個方法讓自己在舞台上被認可，但當時沒有什麼門道能學主持、學播比賽，後來剛好上海有機會，便毅然決然隻身去了2年，但也是大魚最挫折的時期，不但要應付網路酸民，還要努力學遊戲相關的各種專業，壓力非常大。

實況主大魚竟靠「胸」騙網友
Uzra聊到與粉絲互動的趣事，惹得全場哄堂大笑。（圖片提供／狼谷競技台）

開實況不但時間長，還需跟網友搏感情、互動很密切，主持人SoBaD好奇有沒有遇過印象深刻的網友？威傅說：「我的粉絲很怪，喜歡仿冒我的名稱。」粉絲會用長很像的字，像是「成傅、威博」等名稱，再假裝是本人到各大實況平台引戰，讓威傅哭笑不得。

「我的粉絲都對我不錯，各行各業都會來我家幫我修東西。」Uzra說到印象深刻的一次是家裡冷氣壞掉，有粉絲自稱是專業水電，自告奮勇到他家修，結果居然修到爆炸，冰箱等家電全都沒電，後來線路修復後，冷氣還是沒修好，但Uzra還是付了1千元感謝粉絲的熱心與辛苦。

關鍵字：狼谷Uzra大魚SoBaD安娜李電競讚起來

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